Torino si prepara ad accogliere i grandi Fighter internazionali

Sabato 28 gennaio il Pala Gianni Asti (ex PalaRuffini) di Torino ospiterà Thai Boxe Mania, l’evento di muay thai e thai boxe più atteso in Italia, organizzato dalla palestra Thai Boxe Torino in collaborazione con Michele (Mihai) Oana / DFS, la brand manager Alessandra Carmen Maria Clerici il promoter Alex Negro e il supporto degli Enti di Promozione Sportiva Endas e Endas kombat.

Questa mattina, lunedì 16 gennaio, in occasione di un incontro privato in Comune con l’Assessore allo Sport, Mimmo Carretta, gli organizzatori hanno avuto il piacere di presentare la tredicesima edizione di questo appuntamento ormai storico per la Città che, anche quest’anno, darà il benvenuto ad alcuni tra i migliori fighter al mondo e assegnerà ben cinque cinture internazionali, tra cui un titolo europeo e due titoli intercontinentali.

«Thai Boxe Mania è un evento importante per la nostra Città, che coinvolge atleti, comunità e pubblico di tante diverse nazionalità» ha dichiarato l’Assessore allo Sport del Comune di Torino, Mimmo Carretta, «Questa manifestazione rappresenta per il nostro territorio la prova che lo sport da combattimento veicola preziosi valori umani come dedizione, passione e sano spirito agonistico. Un grande in bocca al lupo al “nostro” campione del mondo Michele Mastromatteo e a tutti i partecipanti, con l’augurio agli organizzatori per un’ altra manifestazione di successo».

Tra gli atleti più attesi dal pubblico, a salire sul ring nella notte del 28 gennaio, ci sarà anche il campione del mondo IKBO - 92 kg e campione europeo IKBO, Michele Mastromatteo che, mostrando con orgoglio la cintura iridata all’Assessore Carretta, ha dichiarato «Tornare sul ring di casa è sempre una grande emozione. Quest’anno, dopo la vittoria mondiale dell’ultima edizione, sono ancora più carico e pronto a dare il meglio di me di fronte al pubblico torinese e ai miei sostenitori. Gli allenamenti e i sacrifici sono sempre molto impegnativi, ma combattere è la mia più grande passione e non vedo l’ora di salire sul ring. Ringrazio l’Assessore per la sua ospitalità e le sue parole di incoraggiamento».

L’atleta della Thai Boxe Torino, tra pochi giorni salirà proprio sullo stesso ring del suo ultimo successo mondiale per prendere parte, insieme al torinese Christian Guiderdone, ad una inedita sfida Italia-Romania, che li impegnati a combattere contro gli attesissimi campioni rumeni, tra cui il fighter Rotaru.

Non mancheranno poi atleti già noti al pubblico di Thai Boxe Mania, tra i quali spiccano i nomi di Christian Zahe, Ruben Sciortino, Mike Astarita.

La fight card completa è ancora in aggiornamento, ma i match già ufficiali sono pubblicati sul sito della manifestazione thaiboxemania.

IL PROGRAMMA

La manifestazione prenderà il via sabato 28 gennaio alle ore 10 e proseguirà fino a domenica 29 gennaio con l’Endas Kombat Grand Prix, il Campionato Nazionale Endas dedicato agli incontri di contatto piano e leggero, K1 e muay thai, per i fighter e le fighter più giovani. Fiore all’occhiello della manifestazione sarà ovviamente l’appuntamento serale di sabato 28 gennaio con Thai Boxe Mania, a partire dalle ore 20.

BIGLIETTERIA

I biglietti si possono acquistare su thaiboxemania e ticketone e nei suoi circuiti vendita, nonché presso la Palestra Thai Boxe Torino, di via Pietro Giuria 30 bis, a Torino e lo store Decathlon di Grugliasco.

Info: thaiboxemania - info@thaiboxemania.com

PARTERRE VIP: € 90 + € 2 prevendita

PARTERRE: € 50 +€ 2 prevendita

I-II ANELLO NON NUMERATO: € 30 + € 2 prevendita