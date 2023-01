Frecciarossa Final Eight 2023: ai quarti di finale la Bertram trova Trento

La 15° giornata di campionato ha delineato la griglia e gli accoppiamenti della Frecciarossa Final Eight 2023 in programma al PalaAlpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio.

Nella giornata di oggi, LBA ha definito gli orari e la programmazione televisiva della manifestazione: la Bertram Derthona, che ha chiuso il girone di andata con un importante terzo posto a quota 20 punti, sarà impegnata contro la Dolomiti Energia Trentino, che a causa della sconfitta nella giornata di ieri contro la UNAHOTELS Reggio Emilia conclude la prima fase in sesta posizione, nella gara programmata per le ore 20.45 di giovedì 16 febbraio, secondo giorno dell’evento. Chi vincerà questa sfida affronterà la vincente di Virtus Bologna-Reyer Venezia sabato 18 febbraio alle ore 18.

La partita di giovedì 16 febbraio dei Leoni, alla loro seconda partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia, sarà visibile in diretta televisiva su Eleven Sport, DMAX e Eurosport2.

Dall’altro lato del tabellone si sfideranno: l’EA7 Emporio Armani Milano, prima in classifica, contro la Germani Brescia (primo quarto di finale di mercoledì 15 febbraio alle 18.00). Nella stessa giornata, alle 20.45, le due squadre classificatesi 4° e 5°, rispettivamente la Carpegna Prosciutto Pesaro e l’Openjobmetis Varese.