Volley Serie C - Cascina Capello lotta ma l’Unionvolley porta a casa l’intera posta in palio

Dopo la sosta natalizia riprende il campionato di Serie C e a far visita al Cascina Capello arriva la ex capolista Unionvolley Pinerolo.

Il match si sapeva difficile e impegnativo vista l'ottima stagione delle avversarie che schierano nel loro roster atlete selezionate, una su tutte la campionessa d'Europa Tosini che seppur giovane fa del suo fisico un arma micidiale in attacco.

Il primo set viene giocato punto a punto sino al 14 pari con il Cascina Capello che, con l'ottima prestazione in battuta, si porta avanti di sei lunghezze (20/14 recita lo score), addirittura 24/20 sul finire di set; da qui un crollo per le chieresi che perdono il parziale 26 a 24.

Nel secondo set, Cascina Capello torna in campo con meno errori lasciando alle avversarie solo 15 punti e commettendo pochi passaggi a vuoto.