BEA Chieri: La serie D inizia bene, poi il black-out. Tutti i risultati del settore giovanile

SERIE D

Nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie D, il CheTariffa.it Leopardi Future Lab parte bene, poi spegne la luce per due quarti lasciando la vittoria ad OASI Laura Vicuna. L’inizio equilibrato vede i Leopardi andare presto in vantaggio grazie ad una tripla di Bergese, che costringe al timeout coach Ricchini. Al rientro dal minuto è OASI a prendere in mano la partita, riuscendo a chiudere il periodo in avanti di un punto. Nel secondo quarto i ragazzi di coach Dabbene spengono la luce e lasciano un parziale decisivo agli avversari, che ne approfittano immediatamente per allungare.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia: i Leopardi non tornano in campo nel modo giusto, concedendo altri 20 punti a Rivalta, segnandone solamente 7. Nell’ultima decina i padroni di casa ritrovano il lume, riuscendo a giocare di squadra e ad accorciare, ma il tempo è troppo poco per tentare la rimonta.

«Spendiamo troppe energie in cose che non sono la palla da basket – commenta coach Marco Dabbene – Abbiamo giocato 2 quarti e abbiamo lasciato gli altri 2, c’è bisogno di cambiare e la prossima partita deve essere diversa».

BEA CHIERI SSDRL – OASI LAURA VICUNA 57-67

Parziali: 19-20, 26-39, 33-59

CHIERI: Bertoglio, Quagliotto 6, Bergese 5, Lafiosca, Ricciardo, Ferrone Ric. 8, De Mita 14, Bianco T. 12, Ratto L. 9, Borgiattino, Campagnoli 2, Virde 2. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Acc. Ratto G., Acc. Bianco L.

RIVALTA: Di Martino M. 4, Allais Viet, Di Martino S. 7, Ventura 12, Osenga, Cabodi 9, Teppa 14, Marengo 2, Consoli 4, Fantini 12, Tarulli 2. All. Ricchini, Ass. Salamone, 2° Ass. Moretti.

LE GARE DEL SETTORE GIOVANILE!

Le vittorie dell'U14 e dell'U17 Silver guidano la ripartenza a pieno regime dei campionati giovanili dei Leopardi, dopo la pausa natalizia. La prima riscatta la gara d'andata e supera al Pala Wojtyla il Moncalieri Basketball A; la seconda conquista una bella e ampia vittoria al Pala Gialdo con il BC Serravalle.

Bella sfida in U19 Silver tra BEA e il CB Team Casale, che la spunta sul finale dopo una gara combattuta. Stessa sorte per l'U15 Silver, che cede di un solo punto ai torinesi del Tam Tam al termine di una partita per 35 minuti guidata dagli Arancioni.

In Eccellenza, l'U17 paga il conto delle assenze e cede al Pala Gialdo al 5 Pari Torino, mentre l'U15 cede ai secondi il classifica del Moncalieri Basketball, mostrando però buoni passi in avanti. Fermate le U13, nel campionato Gold dal Basket Chieri e nel Silver dall'ABC Carmagnola.

U14 GOLD

BEA CHIERI – MONCALIERI BASKETBALL A 52-43

Parziali: 11-10; 21-18; 38-32

BEA: Viale, Giorcelli 8, Santoro 4, Traversari 28, Chiara , Faedda, Mastrocola, Cordero 8, Balla 2, Pirrone 2, Stoian, Griva, all. Ratto F.

MONCALIERI: Lentini 6, Pronatti 9, Zanellato 4, Carmelita, Gentils 11, Demichelis, Dama 12, Giorgini, Geymonat, Pisarra, Russo, Olive, all.Gallo G.

U17 SILVER

BEA CHIERI - SERRAVALLE 76-19

Parziali: 23-1, 48-9, 63-14

BEA CHIERI: , Gariglio, Vidotto 2, Gamba 18, Zoccolan, Ricci 19, Pianfetti 3, Zanetti 9, Luera 7, Chiosso, Vurruso, Gangitano 16, Scamardella 2, All. Usai, Ass. Ghigo.

SERRAVALLE: De Francesco, Pavan 2, Brioschi 6, Bausone, Sturzu 2, Murra, Garelli, Cekrezi, Garbarino, Rauiolo 1, Priaro 8, All. Vigneri.

U19 SILVER

BEA CHIERI SSDRL - CB TEAM BASKET 55-71

Parziali: 13-14, 28-36, 46-48

BEA CHIERI: Bertoglio (C) 1, Ricciardo, Bianco 7, Gangi L., De Mita 11, Bergese 4, Virde, Borgiattino 9, Lafiosca 2, Ferrone Ric. 20, Munafò 1. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Prep. Gangi A.

CB TEAM: Miglietta 3, Ellis n.e., Casanova 19, Marmonti 1, Giovanelli 21, Canepari 4, Bertola (C) 9, Meni, Calvo 1, Speroni 13. All. Costamagna.

U15 SILVER

BEA CHIERI – TAM TAM 71-72

Parziali: 15-14, 21-18- 21-12, 14-28

BEA: Spennato 2, Tarantino 2, Nicoletti 3, Santoro, De Stefanis 6, Traversari, Da Rodda 12, Giuranna 26, Gigante 14, Di Carlo 5, Rullo.

TAMTAM: Icardi 2, Vitrano, Picatto 9, Turaglio 2, Faccenda, Ventura 6, Galeasso 8, Fanelli 2, Curatolo 3, Cecchi 32, Farina 5, Mascia 3.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI - 5PARI 64-92

Parziali: 21-22, 33-45, 51-58

CHIERI: Marrese 12, Ahia 3, Minetti, Trunfio, Guardalben 2, Altina 7, Bechis 14, Fogliato 13, Pisciuneri, Kamami 13. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

5PARI: Tabureanu 5, Castriota Ale. 9, Barberi 10, Krarmi 9, Leva 6, Tahou, Inglese 23, Ragab 8, Bertazzo 3, Gioiosa 8, Castriota Alb. 4, Bruno 7. All. Abrate, Ass. Vallone, Acc. Regruto.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI – PALLACANESTRO MONCALIERI 33-84

Parziali: 9-22, 17-40, 22-59

BEA CHIERI: Mellina-Gottardo 4, Zarba 3, Massari, Giangualano 2, Rodinò 2, Molinari, Milani 4, Monaco 8, Cacciabue, Zanzon n.e., Nurra 3, Mout 7. All. Allisiardi, Ass. Corrado, Prep. Gangi, Acc. Mout.

MONCALIERI: Panata 12, Stuerdo 18, Bosio S. 2, Lunardi 4, Tiengo 7, Spanu 8, Lachello 12, Picco 8, Risso 1, Do 1, Battaglio 2, Dettoni 9. All. Canella, Ass. Agnelli, Ass. Trovato, Acc. Lafratta.

U13 GOLD

BEA CHIERI - ASD BASKET CHIERI 48 - 53

Parziali: 14-18, 22-32, 33-39

BEA CHIERI: Fatai (Cap.) 7, Borz 15, Spano, Di Monte, Di Giorgio 2, Cristiano, Menegatti 9, Montiglio 2, Coltiletti 6, Caló 7, De Mita. Allenatore: Corrado, Ass. Mosca.

ASD Basket Chieri: Stella (Cap.) 7, Sattolo, Cottino 2, Longo 26, Compagnoni 4, Moisa, Marengo, Leye, Romagnolo 2, Conrotto, Galvagno, Limone 12.

UNDER 13 SILVER

BEA CHIERI-ABCARMAGNOLA 54-61

BEA: Sandri 12,Percudani 1, Cartolaro 3, Dalmasso 6, Sangiorgi 3, Zanzon 7, Sek 9, Ferrone 6, Dardano M. 4, Bernardiello 3, Iacovuzzi, Solla. All. Ucci.

CARMAGNOLA: Adorz 5, Audisio 7, Piperno 4, Cannestraro 6, Bosio 4, Deda 6, Filane 8, Gaido 15, Diop 6, Navone, Ilies, Duma. All. Cossolo.