Gators: il recap della settimana

SERIE D VM SERVICE GATORS- ATLAVIR 70-82

Parziali: 18-23, 31-47, 52-63 VM SERVICE Gators: Marengo 29, Pepe n.e, Cerutti 18, Barra n.e, Nicola S. 7, Nicola A. 7, Ghigo 5, Fissore 2, Varallo, Pistone, Perrone, Fantini 2. All.: Fabbri.

Atlavir: Blotto 12, Mortara 6, Murgia 15, Damiano, Gonella 10, Zupo 4, Tola 4, Beltramino 2, Silviero 4, Bertinotti 7, Aruga 14, Caratozzolo 4. All.: Ghiani. A distanza di cinque giorni non riesce l’impresa di replicare la gran vittoria contro Beinasco: questa volta, nonostante un’ottima gara degli alligatori, sono stati gli ospiti di Rivalta ad avere la meglio sui ragazzi di coach Fabbri che hanno comunque fatto vedere un buon basket. Fatale il blackout del secondo parziale, che ha permesso agli ospiti di allungare. Nel terzo quarto, gran reazione dei biancoverdi, che due volte son tornati a -6 ma senza riuscire a ricucire definitivamente. Da segnalare il ritorno tra i convocati e in campo di Fissore, al termine del lungo infortunio al ginocchio. Nel primo quarto, buone trame di gioco hanno permesso ai Gators di rimanere sempre in contatto con gli avversari, arrivando anche ad impattare il parziale svantaggio: nel finale di tempo, gli ospiti hanno nuovamente allungato ma un bel canestro sulla sirena ha permesso agli alligatori di chiudere sul 18-23. Nel secondo parziale, un vero e proprio blackout ha permesso a Rivalta di trovare il vantaggio decisivo in doppia cifra: nonostante una piccola reazione biancoverde, gli ospiti hanno mantenuto il proprio vantaggio. È nel terzo quarto che i Gators hanno tirato fuori carattere e provato a ricucire lo svantaggio, arrivando due volte al -6 aggrappandosi al totem Marengo, al solito triplicato e tenuto d’occhio dalla retroguardia avversaria: buona anche la prova difensiva dei capitan Fissore, così come quella in attacco di Ghigo, a inizio match. Con esperienza e lucidità, però, Rivalta non ha permesso ai padroni di casa di rientrare e ha mantenuto il vantaggio, confermandosi come una delle squadre più quotate e in forma del girone B di Serie D grazie ad una grande precisione al tiro trovando sempre l’uomo libero. Nell’ultimo quarto, il divario è rimasto costante per tutti e dieci i minuti con le due squadre a rispondere colpo su colpo ai canestri avversari: nel finale, anche grazie ai molti liberi concessi, gli ospiti hanno allungato definitivamente. A pochi secondi dal termine, una gran bomba di Cerutti ha ridotto solo parzialmente il divario. Prossimo incontro: domenica 22/01/2023 ore 18.30, Mercatò Olimpo Alba – VM SERVICE Gators (Palazzetto Comunale – Corso Langhe, 50 - ALBA (CN)). PROMOZIONE MASCHILE SOMMARIVA BOSCO - ZETAEMME CAYMANS 61-65 d.t.s

Parziali: 15-19, 12-9, 14-12, 13-14, 7-11 ZETAEMME Caymans: Davicco 20, Ferrero 18, Ambrogio 10, Caula 7, Borsa 4, Craco 2, Paschetta 2, Rosso 2, Mondino 0, Zorgniotti 0. All.: Mondino.

Ottava giornata di campionato e prima gara dell’anno 2023 per i Caymans di scena sull’inedito campo di Sommariva Bosco: la squadra locale è formata in gran parte da ex atleti dell’Abet Bra e da alcuni innamorati della pallacanestro, frequentanti il campetto del paese. Tra loro spiccano la presenza di Pautasso e di Groppo, ex Gators e Caymans.

Capitan Giambrone e compagni iniziano il match con un buon piglio: Ferrero in penetrazione, Davicco sotto le plance e Ambrogio da fuori segnano con regolarità chiudendo il primo parziale in vantaggio. La squadra di casa, nel periodo successivo, alza l’intensità in difesa costringendo i biancoverdi a numerosi errori e si colloca ad una sola lunghezza di distanza. Dopo l’intervallo i Sommarivesi galvanizzati da alcuni canestri mettono il naso avanti e costringono coach Mondino a schierare la zona. La mossa dà qualche buon frutto e grazie alla precisione di Davicco regna l’equilibrio.

Nel quarto finale i padroni di casa continuano a trovare il fondo della retina e a pochi secondi dalla sirena finale, per la precisione 54, Borsa e compagni sono sotto di 6 lunghezze. Dopo un time out, la difesa regge per alcune azioni così Ferrero e Davicco, glaciali dalla lunetta, agguantano il supplementare. Supplementare che inizia con una bomba dei padroni di casa: i Caymans non si scoraggiano e controbattono nuovamente dalla distanza con Ferrero, Caula e Davicco e suggellano la vittoria (la terza consecutiva) con i liberi di Ambrogio. «È stata una partita difficile, dove gli avversari ci hanno oltremodo impegnato con un gioco aggressivo ed equilibrato. Rientrare a così poco tempo dalla fine, mi fa capire quanto i ragazzi ci tenessero a portar via la vittoria. Questa la dedichiamo al nostro dirigente Rosario originario di questo paese. Noi nel contempo vogliamo continuare a migliorare, per potercela giocare contro tutti i nostri avversari» l’analisi post match di coach Mondino. Prossimo incontro: giovedì 19/01/2023 ore 21,15, Auxilium Cuneo Blu- ZETAEMME Caymans - (Pala San Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)). U19 GOLD CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS - CROCETTA 31-89 CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Barra 9, Ghigo 13, Perrone 2, Ferrero 0, Varallo 0, Pistone 2, Scibetta 1, Varallo A. 0, Brigna 0, Pepe 0. All.: Fabbri.

Crocetta: Brussino 4, D'amupi 3, Balma 8, Ugues 19, Casetta 5, Cellino 0, Costagnola 6, Romagnoli 20, Pappalardo 0, Cian 12, Schirru 7.

Troppa la differenza con la formazione torinese Don Bosco Crocetta per i Gators U19 Gold che lunedì hanno affrontato, al palazzetto di Savigliano, la formazione imbattuta prima in classifica del campionato. I padroni di casa scendono in campo con il quintetto composto da: Ghigo, Pistone, Perrone, Varallo Alessio e Ferrero. Il trio Varallo, Pistone e Ghigo era in campo solo 24 ore prima con la prima squadra contribuendo alla bella vittoria riportata, a dimostrazione che il lavoro svolto da settembre a oggi piano piano sta dando i suoi frutti. Questa partita però non è mai stata in discussione: già alla fine del primo quarto Crocetta realizza 23 punti contro i soli 5 degli alligatori. In questo periodo solo Pistone e Ghigo riescono a trovare la via del canestro. La formazione ospite potrebbe tranquillamente fare bella figura anche nel campionato, sempre U19, ma eccellenza. Nel secondo quarto la musica non cambia: Crocetta tira con successo da 3 punti anche da 1-2 metri oltre l'arco dei 6,75 con percentuali veramente mostruose, sono ben 5 le triple realizzate su 23 punti messi a segno nel secondo periodo contro i soli 7 dei Gators. Nel terzo e nel quarto periodo oramai la gara è ampiamente chiusa ma Crocetta non rallenta la sua corsa verso la vittoria. Coach Fabbri fa ruotare tutti ma le difficoltà sono evidenti nel trovare il canestro. Negli ultimi 2 parziali la formazione casalinga realizza solo 19 punti, contro 40 degli avversari. La gara si chiude 31 a 89 per Crocetta che merita ampiamente il primo posto in classifica. Prossimo incontro: martedì 17/01/2023 ore 19.00, CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators – Moncalieri (Palasport - Via San Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)). JUNIORES MONDOVI' - GATORS 62-85

Parziali: 15-29, 15-11, 14-27, 18-18 Gators: Scibetta 11, Ghigo 7, Ferrero 22, Varallo 14, Roano 2, Brigna 6, Pistone 7, Perrone 14, Tuninetti 2. All.: Sabatino.

Mondovì: Guki 21, Lungeki 10, Cafferana 2, Costamagna, Cagnasso, Boo 5, Gasco 2, Oreglia 2, El Hadaj 10, Turco 10, Russo. All. Russo. Si impone in trasferta al pala Baruffi di Mondovì la formazione Gators che partecipa al campionato Juniores CSI. Gli alligatori partono subito bene trovando impreparati gli ospiti che fanno fatica a tenere il ritmo sotto i colpi di Perrone prima (14) e di Ferrero poi (22). Il punteggio della prima frazione di gioco sembra quasi una seria ipoteca: 29 a 15 per i viaggianti. Nel secondo periodo si avverte una certa flessione e le tante palle perse ridanno fiducia agli avversari che fanno proprio il parziale e si riportano a dieci lunghezze di distanza. Alla ripresa dalla pausa lunga gli alligatori rimettono le marce lunghe e piazzano un parziale che li porta anche ad un vantaggio di trenta punti. Varallo (14) che fa la voce grossa dalla media e dalla lunga distanza. Da segnalare il fatto che tutti i ragazzi iscritti a referto sono riusciti a marcare il tabellino. U17 GOLD AMATORI SAVIGLIANO - GGS BASKETBALL PROJECT 34-78

Parziali: 6-21, 18-23, 4-9, 6-25 GGS Basketball Project: Picollo 2, Ruffinatto 9, Di Meo 7, Ficetti 8, Bertaina 4, Vergnaghi 15, Mattio 2, Perlo 5, Barra 10, Condur 6, Giordano 4, Bernardi 6. All.: Nicola. Ass.: Di Meo.

Amatori Savigliano: Ambrosino S. 2, Gianoglio 4, Gaudissard, Ambrosino A. 5, Alladio 4, Corradini 3, Di Maria M. 2, Allemandi 4, Rivarossa 2, Di Maria L 8. All.: Giannotto. Ass.: Ramonda. Torna in campo dopo la “trasferta ungherese” la compagine GGS Basketball Project per il campionato U17 Gold nel pomeriggio di sabato 14 gennaio 2023. Avversario di questa seconda giornata di ritorno è l’Amatori Basket Savigliano che tanto fece penare i verde-blu nella gara di andata almeno fino al terzo quarto di gioco. Questa sera i ragazzi di Nicola-DiMeo partono con il giusto approccio, ponendo un occhio di riguardo ai due fratelli Di Maria che fecero danni alla difesa, controllando bene i rimbalzi soprattutto difensivi e trovando buone conclusioni in attacco da fuori e da sotto, dove il trio Barra-Ficetti-Bernardi si è fatto trovare pronto. La partita sin dal primo quarto è stata a senso unico e pochi sono stati gli appunti mossi ai ragazzi GGS dai due coach per la fase difensiva, ma uno step in più dal punto di vista dell’attenzione sarebbe ancora auspicabile e molto utile quando si giocheranno partite in cui i dettagli faranno la differenza. Tutti gli effettivi a disposizione sono riusciti ad andare a canestro e questo ha portato ancor più entusiasmo della vittoria in sé: segno che i ragazzi di questo gruppo hanno come tifosi prima di tutti i rispettivi compagni di squadra.

L’anno nuovo che, per questi ragazzi, è iniziato con scoppiettanti soddisfazioni nei tornei lontano dalla Granda continua con sfide molto interessanti. Prossimo incontro: mercoledì 18/01/2023 ore 19.30, TOT-TOC Gator - GGS BASKETBALL PROJECT (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U17 GOLD TOC TOC GATORS - SALUZZO 55-79 TOC TOC Gators: Varallo G. 19, Crosetto 3, Mori 0, Baretta 12, Avalle 6, Ambrogio 2, Pepe 5, Chiarlo 4, Crosetto F. 0, Pistone 0. All.: Fabbri.

Saluzzo: Fino 0, Francione 11, Demarchi 2, Cane 2, Ghione 13, Perlo 10, Bulai 8, Bottasso 25, Rolando 6, Lanzetti 0. All.: Rabbia Bellissima prestazione degli alligatori impegnati nel campionato U17 Gold che, contro la prima in classifica, Saluzzo, giocano veramente bene a differenza di quanto fatto nella partita di andata, a dimostrazione dei progressi fatti in questa prima metà della stagione. I ragazzi a disposizione di Fabbri sono un gruppo rimaneggiato composto anche da tre U15 che, quando chiamati in campo, hanno giocato e dimostrato di non soffrire la differenza d'età. Il quintetto iniziale è composto da Varallo (autore di 19 punti), Crosetto F., Baretta, Avalle e Pepe. La partenza, come peraltro tutto il primo quarto, è di marca Saluzzo con parziale di 7 a 0. I padroni di casa sono troppo contratti riescono a mettere a segno 12 punti contro i 25 di Saluzzo. È dal secondo periodo in che i Gators si fanno sentire, si sbloccano e, superando agevolmente la zone press degli avversari, arrivano a canestro con 3 passaggi. Per Saluzzo sono Bottasso e Francione, che con le loro triple, fanno la differenza. Il secondo periodo si chiude con un parziale di 12 a 14 per Saluzzo. Nel terzo periodo la squadra di Fabbri mette a segno 21 punti contro i 27 avversari (di cui 15 realizzati da 3 punti).

Il punteggio dell'ultimo quarto è favorevole ai Gators ma ormai i giochi sono fatti e la vittoria va meritatamente a Saluzzo. «Abbiamo segnato poco nel primo quarto, per il resto della partita la gara è stata più equilibrata - commenta coach Fabbri - La più grande differenza è stata nel fatto che Saluzzo ha messo a segno 10 triple su 79 punti, noi nemmeno una! Comunque c'è stato un grande miglioramento che ci fa capire che il progetto per questa squadra è corretto e che bisogna continuare sulla strada intrapresa». Prossimo incontro: mercoledì 18/01/2023 ore19.30, TOC TOC Gators - GGS BASKETBALL PROJECT (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U15 ECCELLENZA CUS TORINO - GGS BASKETBALL PROJECT 67-63

Parziali: 24-19, 44-32, 55-48 GGS: Picollo 3, Ruffinatto, Inaudi 2, Di Meo 17, Ficetti 13, Bertaina 9, Vergnaghi 19, Mattio, Perlo, Barra, Giordano, Bernardi. All.: Di Meo - Nicola. Prima sconfitta nel Campionato Under 15 Eccellenza per i ragazzi del Progetto GGS Basketball Project contro Cus Torino che gioca una gara pressoché perfetta. Nei primi due quarti, i cuneesi, non riescono a tenere difensivamente contro gli esterni torinesi con conseguente necessità di aiuti difensivi che danno la possibilità di tiri aperti agli avversari, molto precisi dalla lunga distanza. I ragazzi di coach Di Meo e Nicola arrivano fino a -12 all’intervallo lungo e Cus Torino sembra un rebus molto complesso da risolvere. Nel terzo quarto GGS accorcia le distanze, arrivando fino a -7, con Ficetti e Vergnaghi bravi a trovarsi sotto canestro.

Nel quarto periodo GGS comincia a tenere difensivamente, riuscendo a correre in contropiede e a 4 minuti dalla fine della gara riesce a trovare il pareggio e a portarsi a +4 con due bombe di Di Meo. A questo punto però vengono meno le energie, spese quasi interamente per recuperare una gara in salita e le ultime scelte non consentono tiri facili. Cus Torino ringrazia e con una bomba sul finale porta a casa la meritata vittoria.

I ragazzi di coach Di Meo e Nicola sono consapevoli che ogni gara deve essere giocata al massimo dell’intensità e che c’è ancora tanto da lavorare per andare più avanti possibile nel campionato. Ma questa è una squadra che non molla mai e riesce sempre a reagire anche in situazioni di svantaggio. Prossimo incontro: sabato 21/01/2023 ore 16.00, Vado - GGS BASKETBALL PROJECT (PALLONE GEODETICO - Giardini a Mare C. Colombo - VADO LIGURE (SV)). U15 GOLD ABC SERVIZI GATORS – CHIERI 39–60

Parziali: 12-16, 18-30, 31-48 ABC SERVIZI Gators: Ambrogio 14, Vallero 2, Iacuzzi 2, Crosetto 4, Paonne, Bosio 2, Chiarlo 1, Botta A. 2, Botta C. 8, Graziano 1, Mosso 3. All.: Racca. Ass.: Marengo.

Chieri: Vieri 6, Corona 2, Demarzio 6, Bosco 2, Negrisolo 6, Clerico 3, Toure 2, Perrone 14, Salo 9, Vergnano 10, Vallaro. All.: Toso. Ass.: Musso.

Seconda partita in tre giorni per i ragazzi dell’U15 e questa volta sul parquet amico arriva la formazione di Chieri che veleggia tranquilla nella parte medio-alta della classifica. I ragazzi di Racca – Marengo sono chiamati ad una risposta di carattere dopo la deludente prestazione di due giorni prima contro il fanalino di coda del campionato. I bianco verdi scendono in campo più determinati e, soprattutto in difesa, i risultati si vedono: palloni recuperati e buona aggressività sotto le plance portano a concedere pochi secondi tiri ai torinesi e riescono a recuperare molti rimbalzi difensivi. La formazione ospite è molto prestante fisicamente e questa è stata la chiave di volta della partita: difesa aggressiva e ‘mani addosso’ hanno caratterizzato la loro fase difensiva che ha portato ad un conseguente ridimensionamento della dinamicità delle azioni offensive bianco-verdi. Il primo periodo si dipana però su binari di sostanziale equilibrio e solo due canestri sul finire del quarto permettono agli ospiti di operare un mini allungo nel punteggio.

Il secondo quarto segue le orme del primo e anche qui nel finale si concedono quei tre canestri ‘gratuiti’ che danno morale agli ospiti e ricacciano indietro nel punteggio i padroni di casa.

Il secondo tempo inizia con diverse palle perse per i Gators che vedono gli ospiti scappare via, ma ancora una volta riescono a reagire e a riportarsi sotto prima che le energie finiscano definitivamente e gli ospiti prendano il una ventina di punti di margine che garantiscono loro un finale di partita tranquillo. «Abbiamo chiesto ai ragazzi una reazione dopo la brutta prestazione di due giorni fa e loro ce l’hanno data. Abbiamo dato tutto anche se di fronte a squadre più grosse di noi fisicamente non possiamo rinunciare a combattere in fase offensiva: ecco questa è la cosa che è mancata oggi. Per il resto la squadra ci è piaciuta e siamo pronti per un’altra settimana di allenamenti per cercare di migliorare le cose che ancora non vanno» il commento dei coach a fine partita. Prossimo incontro: domenica 22/01/2023 ore 16.00, Polisportiva Reba – ABC SERVIZI Gators (PalaMoncrivello - Via Moncrivello, 8 - TORINO (TO)). U15 GOLD ABC SERVIZI GATORS – AUXILIUM QUINTUM 50–54

Parziali: 12-14, 24-30, 38-38 ABC SERVIZI Gators: Ambrogio 13, Vallero, Iacuzzi 4, Crosetto 12, Paonne 3, Bosio 1, Chiarlo 8, Botta A. 2, Botta C. 3, Graziano 2, Mosso 2. All.: Racca, Ass.: Marengo.

Auxilium Quintum: Pescara 24, Vitale, Caruso 4, Nadaiutti 2, Vettorato 10, Maccario, Piombi, Franchetto, Martino, Wang 3, Giambelli 5, Renzi 6. All.: Bronzin. Prima partita dell’anno solare per i ragazzi dell’U15 e i panettoni si fanno sentire sulla prestazione dei nostri atleti. Contro l’ultima in classifica ci si aspettava ben di più ed invece si è nuovamente regalata una partita che era assolutamente alla portata. I primi minuti di gioco sono di alto livello con i Gators ad impostare delle buone azioni offensive che portano a conclusioni ben organizzate sia da sotto che dalla distanza; purtroppo, soprattutto sotto le plance, sono troppi gli errori in fase di conclusione che precludono così alla squadra locale la possibilità di allungare subito nel punteggio.

Passata questa fase però gli alligatori non giocano più ‘di squadra’ ma si affidano alle soluzioni individuali che non portano i risultati sperati e i torinesi possono così allungare fino al +6 dell’intervallo lungo che li vede avanti con il punteggio di 24-30. Il match riprende e i bianco-verdi tornano rigenerati dalla pausa ricominciando nuovamente a macinare gioco. Azione dopo azione lo svantaggio diminuisce grazie alle penetrazioni e ai tiri dalla media distanza che permettono ai Gators di operare un break di 10 punti che li porta 38 a 34. L’inerzia sembra essere dalla parte giusta per spingere i ragazzi di Racca – Marengo verso la vittoria ma qualcosa si inceppa di nuovo e si torna a giocare individualmente. Il periodo finisce in parità e ci si gioca tutto nell’ultimo quarto. Nella fase decisiva del match gli ospiti sono più precisi nei tiri dalla distanza e questo li aiuta a prendere, nei secondi finali, i 4 punti che saranno impossibili da recuperare. «Peccato perché siamo di nuovo qui a raccontare una sconfitta quando c’erano tutti i presupposti per portare a casa un risultato ampiamente alla nostra portata. Abbiamo dimostrato in più frangenti durante questo match di meritare la vittoria ma quando abbiamo cominciato a giocare con soluzioni individuali non siamo più riusciti ad esprimere il nostro basket» commentano amareggiati i coach. Prossimo incontro: domenica 15/01/2023 ore 16.00, ABC SERVIZI Gators– Chieri (Palazzetto U14 SILVER CIRIANNI DECORAZIONI GATORS - ALBA 49-35

Parziali: 9-6, 29-4, 7-17, 4-8 DECORAZIONI CIRIANNI Gators: Marchisio, Mosso 3, Trentanelli 2, Botta A. 3, Botta C. 16, Barbero 2, Iacuzzi 2, Bossati 2, Ruffino, Cirianni 5, Abello 16. All.: Marengo. Vice All.: Racca.

Alba: Kileuski, Baltaglio, Voghera 2, Murri, Taricco, Prampli 3, Imbimbo 10, Giachino, Bartocci 8, Morando, Osson 10, Esposito 2. All.: Alfero.

Sabato 14 gennaio va in scena, al pala Marenco di Savigliano, un altro "big match" dopo quello di Farigliano, per la squadra U14 Cirianni Decorazioni, contro Alba. La squadra ospite è appaiata in classifica con i giovani alligatori ma, complice lo scontro diretto vinto all'andata in una gara sudatissima, vede i Gators avanti grazie alla classifica avulsa.

Si sente nell'aria del Palazzetto un clima elettrico: i ragazzi, sin dal riscaldamento, hanno le facce giuste, concentrate e determinate, cose che creano un mix esplosivo. Durante il primo quarto sono le difese le padrone dello show: i Gators, guidati dai loro leader difensivi Botta A., Mosso e Iacuzzi, chiudono ogni varco possibile in attacco a Imbimbo e compagni. Botta C. buca costantemente la retina avversaria con scelte giuste e senza forzare. Ma il secondo tempo è la "vera opera d'arte" dei giovani alligatori, che mettono in campo quanto detto all'inizio dai due coaches: chi entra dalla panchina è chiamato a giocare con la stessa intensità, se non più forte, di chi esce dal campo. In questo frangente si è vista la compattezza, la durezza mentale di ogni singolo giocatore, disposto a sacrificarsi e lottare centimetro su centimetro per ogni minuto che è in campo. Cirianni è un leone e con 5 punti consecutivi porta avanti i suoi, Bossati sfrutta le sue doti di velocità per delle penetrazioni fulminee e dei punti facili in contropiede, Trentanelli conferma la crescita che sta avendo da inizio campionato, Ruffino è sfortunato in attacco ma cinico nel chiudere ogni varco agli avversari in difesa. Abello dimostra tutta la sua classe, colpendo sia da vicino canestro che da oltre l'arco dei 6,25 con due triple mortifere, che permettono ai Gators targati Decorazioni Cirianni di andare all'intervallo lungo col punteggio in favore di 38-10. Nel secondo tempo c'è un calo di energie, la squadra fa fatica a concretizzare in attacco e la stanchezza comincia a farsi sentire in difesa però, sempre grazie alla preziosa panchina, Barbero e Marchisio riescono a mantenere il vantaggio accumulato nei primi due quarti portando a casa una vittoria importante per il morale, per la classifica ma soprattutto per la squadra. «Siamo molto contenti per come è stata approcciata la partita in primis, ma soprattutto come questa squadra trovi le energie per ogni impresa dal gruppo, esaltando le qualità di ogni singolo individuo» queste le parole dei coach a fine gara. Prossimo incontro: venerdì 27/01/2023 ore 19.00, Ceva – DECORAZIONI CIRIANNI Gators (Palestra Ist. Baruffi - Piazza Galliano, 3 - CEVA (CN)). U13 SILVER CEVA - GATORS 2011 25-53

Parziali: 5-9, 12-19, 8-13, 0-12 Gators 2011: Brunetti 4, Casalis, Casasole 8, Barra 6, Montagnana 2, Aurili 2, Fresia 2, Correndo 17, Ariaudo, Ambrogio 2, Culasso 4. All.: Sabatino.

Ceva: Voarino, Mereu 4, Roascio 4, Gavrilovic 2, Fresia, Pennesi, Giugale, Moisa 2, Berrone 5, Cuniberti 8, Gazzano, Orlando. All.: Moisa.

Mantengono inviolata la casella delle sconfitte i Gators2011 nel proprio girone del campionato U13 silver. Questa volta a farne le spese a domicilio sono i ragazzi di Ceva. Comunque non è stata una bella partita a causa di un gioco farraginoso da entrambe le parti, numerosi contatti e palle contese che hanno pregiudicato la fluidità di gioco.

Nonostante questo i biancoverdi sono riusciti, dopo un inizio complicato, a spuntarla nel punteggio e alla fine anche nell'espressione del gioco. Tra tutti Correndo (17) si è senz'altro distinto per impegno e prolificitá offensiva. Prossimo incontro: sabato 21/01/2023 ore 17.00, Gators 2011 – Bra (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U13 GOLD AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS - GRANDA COLLEGE CUNEO 42-21

Parziali: 9-8, 9-0, 16-6, 8-7 AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Ferrero, Biga 2, Panero, Birolo, Foti, Fresia 18, Amato 12, Mellano, Givo, Grezda 10, Allemandi. All.: Toselli - Racca.

Cuneo: Dutto 2, Costa, Mellano 2, Giannoni, D'averda, Giraduo 10, Cissoko 3, Fantini 4, Bosio, Boetto, Di grazia, Rocca. All.: Lelli.

Gli Alligatori Under 13 iniziano nel migliore dei modi il nuovo anno: una bella vittoria con gli amici di Cuneo.

I Gators occupano il primo posto in classifica, mentre gli avversari sono ultimi ancora a caccia della prima vittoria.

Tra gli alligatori spiccano le assenze di Abello impegnato con U14 e Magliano indisponibile per motivi personali. Il primo quarto è giocato alla pari: i Gators scendono in campo poco agguerriti e Cuneo ne approfitta per esprimere tutto il proprio potenziale. Nel secondo quarto capitan Fresia suona la carica e la squadra risponde con un'ottima difesa corale che lascia gli ospiti a secco di punti. La partita scorre, si segna poco da entrambi i lati del campo, peccato per i molti errori nelle conclusioni in contropiede dei Gators. Il vantaggio degli alligatori è di una ventina di punti nell'ultimo quarto, i ragazzi sono bravi ad amministrarlo e a portare a casa una meritata vittoria che consolida il primo posto in vetta alla classifica. «Complimenti ai ragazzi di Cuneo - commenta lo staff - per essere scesi in campo molto combattivi e per aver venduto cara la pelle. Da parte nostra abbiamo commesso molti errori in fase di conclusione, ci lavoreremo in palestra per farci più pronti al prossimo incontro. Da segnalare l'ottima prova in attacco di Grezda e la convincente partita difensiva di Biga, bravo a limitare il forte diretto avversario». Prossimo incontro: sabato 21/01/2023 ore 15.00, AUTORIPARAZIONE PANERO Gators - Saluzzo (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). RAGAZZI CSI GATORS SAVIGLIANO – GATORS WEST COAST 47-39 Gators: Marchisio 7, Trentanelli 7, Ruffino 4, Cirianni 5, Barbero 6, Quaranta, Bergese 2, Magliano 10, Foti 2, Ferrero 2, Biga 2, Abbà. All.: Racca. Ass.: Toselli.

Gators West Coast: Airaudo A. 12, Bossati I. 16, Demarchi, Olivero, Senestro, Sarcone 2, Giuliano, Airaudo S. 2, Mellano 2, Bossati L. 5, Ruberti. All.: Nicola. Ass.: Tesio. Sul parquet saviglianese va di scena il derby Gators della categoria Ragazzi CSI. I ragazzi dei coach Nicola-Tesio scendono in campo agguerriti: Iacopo Bossati in grande forma la fa da padrone sia in fase difensiva che difensiva dove alterna penetrazioni fulminanti a tiri dalla distanza. Sul fronte Gators Savigliano invece il gioco fa fatica ad emergere e i ragazzi di Racca-Toselli sembrano imbambolati rispetto ai più reattivi cugini West Coast. Il punteggio dei primi due quarti vede sempre avanti gli ospiti che, oltre al già citato Bossati. Presente anche un Airaudo A. in giornata di grazia che spadroneggia sotto le plance. Nel secondo tempo i padroni di casa, guidati magistralmente da Magliano in grande spolvero, riescono finalmente a mettere il naso avanti nel punteggio e da questo momento non lasceranno più la leadership della partita. L’ultimo periodo vede West Coast sotto di dodici lunghezze ma i ragazzi non demordono e cercano di ricucire il gap: missione che riesce solo in parte perché i Gators Savigliano stringono le maglie difensive e riescono a fare loro questo primo derby in famiglia. Prossimo incontro: domenica 22/01/2023 ore 14.45, Montà Basket Diaphason – Gators Savigliano (Palazzetto dello sport - Via F. Dovo, 13 - MONTA' (CN)). Giovedì 19/01/2023 ore 19.30 Gators West Coast - Acaja Centallo (Palestra Scuole Medie "G. Balbis" - Via Martiri della Libertà, 13 - MORETTA (CN)). U12 CSI FARIGLIANO - GATORS SAVIGLIANO 35-88 Gators Savigliano: Barra 11, Correndo 11, Rosso 12, Fresia 11, Ambrogio 12, Casasole 12, Mariani 2, Mukaj, Rimonda 18. All.: Toselli.

Farigliano: Aimasso, Bassignana. Bruno 11, Calandri, Cappellino 8, Carotti, Ieriti 2, Niro 2, Rossi 6, Viotto. All.: Bolgioni.

Nel campionato U12 i ragazzi di coach Toselli centrano una bella vittoria in trasferta a Dogliani, con i pari classifica di Farigliano. I padroni di casa partono forte e si portano subito in vantaggio con il primo canestro, ma è un fuoco di paglia: poco dopo emerge la differenza tecnica e fisica degli alligatori che dominano su entrambi i lati del campo. Un frizzante Fresia imbecca con splendidi assist i tagli dei compagni, mentre Casasole e Barra sono incontrastabili in area prendendo tanti rimbalzi. Rimonda è imprendibile in contropiede e Ambrogio è bravo in cabina di regia a far girare la squadra in fase offensiva. Da segnalare le ottime prove di Rosso, di Mukaj e il bel canestro di Mariani a conferma dei miglioramenti che sta facendo in palestra. «Siamo scesi in campo molto concentrati - commenta coach Toselli - e abbiamo giocato una solida partita in difesa. L'attacco cercava di far girare la palla per trovare efficaci 1c1 negli spazi liberi. Siamo molto soddisfatti dell'approccio mentale di questo gruppo che si allena con costanza e ha tanta voglia di migliorare». Prossimo incontro: domenica 22/01/2023 ore 09.30, Gators Savigliano - Auxilium Cuneo (Palazzetto dello Sport di Savigliano- Via Giolitti, 8 - SAVIGLIANO (CN)). U12 CSI ALPICAR GATORS WEST COAST - MONDOVI' 58–54

Parziali: 12-12, 8-16, 16-10, 22-16 ALPICAR Gators West Coast: Prus, Airaudo, Angaramo 3, Silato 11, Castagno 2, Mura, Dellavalle, Lessio, Bossati 31, Granero 6, Pasquinelli 1, Ruberti 4. All.: Tesio - Nicola.

Mondovì: Rossi C., Rossi L. 1, Sismondi 4, Deramo13, Grossi 21, Ferrero 2, Sampò 8, Giubergia 1, Gamba 2, De MAtteis, Caldera, Ambrosio 2. All.: Bottesi.

Domenica 15 gennaio 2023: prima partita dell'anno nuovo per i giovani Gators West Coast che ospitano la formazione dei pari età di Mondovì. Questa volta, a differenza delle precedenti partite, la palestra è calda ed accogliente. Un grazie all’amministrazione comunale che ci è venuta incontro nonostante il momento di difficoltà economica. Le due squadre sono al completo (12 effettivi per parte) e il pubblico sugli spalti è numeroso e rumoroso per i continui incitamenti che non mancano mai all’indirizzo di entrambe le squadre. La partenza fa subito pensare ad una bella gara combattuta: per i padroni di casa Silato e Bossati si fanno subito notare per i canestri in velocità, mentre Granero e Castagno acchiappano tutti i rimbalzi che passano dalle loro parti; per gli ospiti Grossi e Sampò non stanno a guardare e rispondono a tono (12 - 12 il primo quarto). Nel secondo quarto i viaggianti sono un po’ più pronti nelle palle vaganti e prendono qualche punto di vantaggio. Tra i West Coast ci sono ampie rotazioni che permettono a tutti di contribuire all'andamento della partita. Da segnalare l’esordio stagionale di Dellavalle, mentre Pasquinelli a seguito di un contrasto cade battendo la testa. Per fortuna l'incidente si risolverà con un piccolo bernoccolo e un po' di spavento. Nella seconda metà di gara Bossati continua a guidare la squadra giocando una partita di ottimo livello e Angaramo spinge spesso sull’acceleratore. Mura e Ruberti sono meno precisi del solito nel tiro da fuori, ma sono efficaci in difesa. Si recupera quasi tutto lo svantaggio a fine 3° quarto grazie a due canestri ancora di Silato (anche lui sugli scudi!). Prus e Airaudo danno fiato ai compagni buttando nella mischia “anima e cuore”, Lessio subisce fallo su tiro ma purtroppo non trasforma i liberi. Si arriva così ai minuti finali in cui sempre Bossati si mette in proprio e, con 12 punti di fila, permette ai compagni di esultare alla sirena finale per una vittoria che alza molto il morale alla truppa. «Altre due partite aspettano il gruppo per il prossimo fine settimana: sotto con gli allenamenti e pronti a nuove battaglie!» commentano orgogliosi i coach. ESORDIENTI CSI GATORS WEST COAST - BRA 9–15 Gators West Coast: Damian, Barbieri, Millone, Angaramo, Cresto, Kolndrekaj, Bossati, Granero, Pasquinelli, Simon, Ruberi, Airaudo. All.: Nicola.