Derthona Basket: aperta in sede la biglietteria per la Frecciarossa Final Eight 2023

Poco meno di un mese all’inizio della Frecciarossa Final Eight 2023, che si svolgerà al PalaAlpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio. La Bertram Derthona incontrerà la Dolomiti Energia Trentino nell’ultimo quarto di finale in programma giovedì 16 alle 20.45.

La società comunica che, a partire da domani mattina, sarà possibile acquistare i biglietti per assistere alla prestigiosa competizione anche nella sede di Via San Marziano 4. Chi fosse interessato può comprare i tagliandi per giovedì – validi anche per assistere a Virtus Segafredo Bologna - Umana Reyer Venezia, l’altro quarto di finale della giornata delle ore 18.00 - o per entrambe le giornate del 15 e del 16.

Gli orari dell’ufficio saranno: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalla 16.00 alle 19.30. In alternativa, sarà possibile acquistare i biglietti sul sito di Vivaticket. Di seguito i prezzi, comprensivi dei diritti di prevendita, dei vari settori del PalaAlpitour per la giornata di giovedì 16 febbraio:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 16 Tribuna Centrale Fronte Panchina € 58,30 Tribuna Centrale Retro Panchina € 42,40 Tribuna Laterale € 27,00 € 20,00 Gradinata € 17,00 € 12,00

Per agevolare la trasferta a tutti coloro che vorranno seguire la squadra bianconera a Torino, i tifosi organizzeranno dei pullman con viaggio andata-ritorno in giornata. Costi, orari e modalità di adesione verranno comunicati più avanti.