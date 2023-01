Agil Igor Volley, il recap della settimana

U18, vittoria a Omegna

Nuova vittoria da tre punti per le Igorine di Matteo Ingratta impegnate anche nel campionato Under 18; a casa di Omegna finisce con un rotondo 0-3 (23-25; 13-25; 9-25).

U16 Ecc territoriale, vittoria con Omegna

Trasferta a Omegna e referto con una bella vittoria. Finisce 1-3 (16-25; 25-13; 20-25; 16-25) per le Igorine di Simone Mazza contro le avversarie: “E’ stata una buona gara, - dice l’allenatore - il livello di gioco cresce sempre, le ragazze entrano in campo con approccio più aggressivo e positivo. Ci manca un po’ di costanza, ma stiamo lavorando proprio su questo”.

U14, vittoria a Omegna

Tre partite nel week end con Omegna e tre vittorie! Un bel 0-3 (13-25; 14-25; 20-25) per le Igorine di Mattia Rossi impegnate nel campionato U14. Ancora due le partite da giocare prima di chiudere la prima fase.

Prima Divisione, continua la crescita delle Igorine

Con tanti innesti U14 la Prima Divisione di Simone Mazza perde 1-3 (15-25; 28-30; 25-19; 23-25) contro la Pallavolo Scurato. «Tolto il primo set, gli altri tre sono andati molto bene, tutti combattuti, con forse qualche errore di troppo che ha concesso il risultato agli avversari. Tutte si sono ben comportate in campo» dice l’allenatore.

Serie C e U16 Regionale, week end di battaglie

Un week end di battaglie per le Igorine di Barbara Medici che si rendono protagoniste di due buonissime partite ma non riescono a capitalizzare punti. In serie C sconfitta 1-3 (25-23; 15-25; 19-25; 22-25) contro la Issa Novara, mentre in U16 Regionale 0-3 (23-25; 19-25; 21-25) contro In Volley Piemonte.

«In C abbiamo vinto il primo set contro una squadra molto esperta, in U16 è stata una partita equilibrata in tutti e tre i set, persi per qualche errore nostro, - dice l’allenatrice - ci meritavamo almeno un punto, ma merito alle avversarie che sono state più brave nei momenti importanti».

La squadra questo week end parteciperà al torneo Campesan, le partite di campionato saranno recuperate.

U13 Ecc territoriale, sconfitta a Romagnano

Tornano da Romagnano senza punti le Igorine di Gianni Zanelli; contro le avversarie finisce 3-1 (25-20; 25-11; 23-25; 27-25). Una sfida in salita per le Igorine che hanno lottato nel terzo e quarto set.