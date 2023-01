Giordo Srl nella squadra dei Leoni

L’agenzia marittima ha una consolidata esperienza nella gestione di ogni tipo di navi e merci alla rinfusa, fra i quali cemento, minerali, auto e impiantistica, nonché nel noleggio navi e nella logistica marittima via container.

Dal 2009, Giordo opera anche come trader, con primari operatori in vari settori merceologici come sale marino (alimentare o da disgelo), sabbie, biomasse, pellets e altri prodotti che costituiscono materie prime o semiprodotti per l’Industria.

L’agenzia ha scelto di stare al fianco dei bianconeri in questo campionato, sostenendoli con il proprio tifo per inseguire insieme, ognuno con le proprie identità e con determinazione nuovi successi