A2M Cuneo Volley: l’esperienza del Dott. Ambruosi dietro alla buona postura degli atleti

«Lieto di collaborare con una realtà importante quale il Cuneo Volley. Una postura corretta è fondamentale per il benessere della persona, lo è ancor di più per una buona e performante prestazione sportiva. La tecnologia plantare negli ultimi anni ha fatto grandi passi avanti e può fare la differenza» – queste le parole del Dott. Marco Ambruosi , titolare del Centro Podologico Monregalese.

È il piede che dà all’uomo la sua condizione di essere, e questo lo sanno bene al centro Podologico Monregalese, dove il piede viene trattato a 360°. Dopo oltre 18 anni di esperienza e una specializzazione in podologia dello sport, il dott. Ambruosi e il suo staff, consapevoli delle sollecitazioni e dello stress che gli atleti richiedono ai propri piedi, mettono a disposizione le loro competenze tecniche e biomeccaniche per prevenire e curare tutte le problematiche connesse ai piedi.

Il centro si trova in Via Giovanni Battista Beccaria, 55 a Mondovì.