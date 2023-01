Overall Cycling Team: i corridori pedalano, preparatore e d.s. monitorano

La tecnologia digitale va in aiuto ai tecnici di Overall Tre Colli che, quotidianamente da remoto, possono controllare e verificare le uscite ed i lavori che i corridori stano effettuando.

A valutarne la qualita' e' compito del Prof. Gian Andrea Oliveri, laureato in scienze motorie, che da molti anni fa parte dello staff del Team curandone la parte della preparazione degli atleti.

Il Prof. Oliveri e' in costante contatto con i direttori sportivi per condividere ed analizzare le performance dei corridori, allo scopo di giungere alla migliore prestazione.