Para Ice Hockey: al via il 10° Torneo Internazionale dedicato alla memoria di Andrea “Ciaz” Chiarotti

Un grande evento internazionale di para ice hockey per riscaldare il ghiaccio del PalaTazzoli: da lunedì 23 a sabato 28 gennaio l’impianto torinese vedrà scendere in pista la nostra Nazionale per un intenso appuntamento di preparazione all’attesissimo esordio nel Mondiali Gruppo A di fine maggio.

L’Italia di coach Mirko Bianchi si confronterà con Repubblica Ceca e Norvegia in un torneo, giunto alla decima edizione, dedicato alla memoria dell’indimenticato Andrea “Ciaz” Chiarotti e organizzato in collaborazione con Sportdipiù. Ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione.