Agil Igor Volley: U16 pronta per il Memorial Campesan

Una “vetrina” dove poter osservare le migliori formazioni d’Italia Under 16. Le Igorine di Barbara Medici, che disputano il campionato di categoria regionale e la serie C, sono fra le protagoniste del Memorial Campesan che si terrà ad Abano Terme sabato 21 e domenica 22 gennaio. Un torneo prestigioso e speciale, sia per l’alto livello della competizione, sia perché torna a svolgersi dopo due anni di stop.

24 squadre in tutto, otto gironi, quello dell’Igor Agil Volley è il girone F composto da: Vero Volley Delicatesse e Aurora Fruit Pallavolo Antares. Prima gara alle 9 di sabato fra le due squadre appena citate, alle 11 in campo la Igor con la perdente, alle 15 con la vincente.

«Torneo di livello e saranno due giorni duri, - dice Barbara Medici - ma queste prove difficili ci servono per continuare a crescere. Siamo felici di partecipare, sarà un’occasione per fare gruppo, aspetto che in questi ultimi anni è mancato e le ragazze ne hanno bisogno».