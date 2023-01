Derthona Basket: a Treviso insieme ai Leoni

Nella seconda giornata del girone di ritorno, domenica 29 gennaio alle ore 17.30, la Bertram Derthona sarà impegnata in casa della Nutribullet Treviso, al Palaverde di Villorba.

Visto il grande calore mostrato dal pubblico in tutte le partite della stagione, viene organizzato un pullman per consentire ai tifosi di raggiungere il palazzetto di Villorba. Il costo del servizio, andata-ritorno in giornata, è di 40 euro, più 10 euro di prezzo del biglietto per accedere al Palaverde.

Il pullman partirà dal PalaCamagna domenica 29 gennaio alle ore 12.00 previo raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni. Per riservare il proprio posto è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.