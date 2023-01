Giaguari Torino: Jim Nendel nuovo coach della difesa

Cambio della guardia al comando della difesa per Giaguari Torino. Dopo le ultime stagioni in cui il reparto difensivo dei Giaguari è sempre risultato tra i migliori del campionato, Brian Michitti ha dovuto lasciare a causa di impegni di lavoro che non gli permettono di seguire la squadra con continuità. Al suo posto sbarcherà a Torino tra qualche giorno coach Jim Nendel, la cui ultratrentennale esperienza sia come giocatore che come coach è una garanzia di competenza.

Originario di Spokane, nello stato di Washington, Nendel ha un curriculum folto ed articolato che spazia tra high school e pro, tra Stati Uniti ed Europa. Proprio in Europa ha avuto inizio la sua carriera da allenatore quando, dopo essersi infortunato durante un try out per i New England Patriots, ha attraversato l’Atlantico ne 1986 per giocare con gli inglesi Manchester All Stars, di cui è diventato subito head coach. Terminata la sua esperienza agonistica, Nendel ha continuato quella da allenatore negli Stati Uniti, guidando in varie posizioni a livello di High School in Oregon e nello stato di Washington per 12 anni, per poi passare alla Whitworth University di Spokane come assistant coach ed in seguito Defensive Coordinator e Recruiting Coordinator.