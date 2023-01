Sabato 28 Gennaio dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 presso La Reale Società Canottieri Cerea e Domenica 29 Gennaio dalle 11 in poi presso Canottieri Lago D'Orta si svolgeranno gli open day di presentazione dei corsi di canottaggio Sport Terapia Integrata.

In collaborazione con Federsanità, i corsi di canottaggio Sport Terapia Integrata si rivolgono principalmente a medici, tutti gli operatori sanitari, persone con pregresse patologie (oncologiche e non solo), adulti appassionati, anche over 65. L’obbiettivo dei corsi è di aumentare il benessere e la qualità di vita dei partecipanti. Il progetto promuove una nuova visione del canottaggio inteso non solo come sport, ma come disciplina completa che, attraverso il contatto con la natura, offre la soluzione ideale per seguire uno stile di vita sano e corretto, in un giusto equilibrio tra mente e corpo.

È richiesta la prenotazione tramite email, indicando l'orario e la sede di preferenza, a comitato.piemonte@canottaggio.org.