Novipiù Monferrato Basket: domani l'anticipo contro Stella Azzurra Roma

La Novipiù Monferrato Basket anticipa a sabato pomeriggio la sfida del diciottesimo turno di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde dove incontrerà la E-Gap Stella Azzurra Roma. La gara si disputerà al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato sabato 21 gennaio alle ore 16.

GLI AVVERSARI

E-Gap Stella Azzurra arriva a Casale nel suo miglior momento stagionale. Dopo una prima parte di stagione a secco di punti, la squadra allenata da coach Luca Bechi è riuscita a trovare il primo successo stagionale a fine Dicembre. Nel nuovo anno i romani hanno continuato il loro cammino con ottime prestazioni, culminate con le due vittorie consecutive casalinghe contro Piacenza e Rieti, quest'ultima disputata martedì scorso e fondamentale per la classifica in ottica della seconda fase. Rispetto alla partita di andata, terminata con il punteggio di 90-94 in favore della Novipiù, i laziali potranno disporre del lungo americano Samme Givens, ingaggiato al posto del connazionale Brandon Nazione. Con lui nel quintetto tipo troviamo le ali Matteo Ferrara e Lazar Nikolic, in regia la guardia americana Duane Wilson, top scorer con 15.5 di media stagionale, e l'esperto play Jacopo Giachetti. Nelle rotazioni rientrano due giocatori senior come Alberto Chiumenti e Roberto Rullo, e giovani prospetti prodotti dal florido vivaio di Stella Azzurra quali Emmanuel Innocenti, Matteo Visintin e Riccardo Salvioni.

La Novipiù Monferrato Basket dovrà probabilmente fare a meno di Gianmarco Leggio fermatosi nella rifinitura della gara contro Torino, i rossoblu hanno offerto un’ottima prestazione proprio nel derby, dando segnali di crescita. La gara contro Stella Azzurra sarà un crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione di Martinoni e compagni che vogliono regalare al proprio pubblico quella vittoria che manca ormai da troppo tempo. Ex della partita Matteo Ghirlanda cresciuto proprio nel settore giovanile della squadra romana.

Matteo Ghirlanda - Ala Novipiù Monferrato Basket: «Contro Stella Azzurra per me è sempre una partita speciale rispetto alle altre essendo la squadra nella quale sono cresciuto, ma a maggior ragione questa cosa non toglierà il focus dal nostro obiettivo comune ovvero tornare alla vittoria. Dovremo dare tutto in campo per portare a casa i due punti in questa fase cruciale della nostra stagione».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì ore 17-19, sabato ore 10-12.30 e dalle ore 14.30 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.