Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Nuovo appuntamento di campionato per la Bertram Derthona, che sfiderà la Givova Scafati nella partita in programma domenica 22 alle ore 19 al PalaEnergica Paolo Ferraris. Ad analizzare la squadra affrontata a dicembre in occasione della 11° giornata di campionato è, come di consueto, il vice allenatore Massimo Galli:

«Iniziamo il girone di ritorno, dopo un eccellente terzo posto in classifica e la qualificazione in Coppa Italia, incontrando Scafati, squadra che dall’inizio dell’anno si è rinnovata molto, cambiando allenatore e diversi giocatori.

Nel ruolo di playmaker la Givova può contare su Julyan Stone, giocatore che conosco molto bene avendolo allenato due anni a Venezia. Stone è un play molto fisico, capace di innescare con abilità i compagni ed eccellente difensore. Accanto a lui un veterano del nostro campionato, David Logan, giocatore di enorme talento ed esperienza che può mettere in difficoltà qualsiasi difesa.

Nel ruolo di 3 / 4 coach Caja può contare su Stan Okoye, anche lui già visto in Italia, che da quando è arrivato in Campania ha cambiato volto alla squadra. I due lunghi del quintetto sono Pinkins, che può anche giocare da 5, (già visto in Italia a Casale Monferrato e Torino) e Trevor Thompson, al primo anno nella penisola, che si sta confermando eccellente rimbalzista.

Dalla panchina escono Rossato, uno dei protagonisti della promozione, e Imbrò che nel match di andata hanno segnato rispettivamente 14 e 12 punti. Il cambio dell’ala piccola è Mian, giocatore esperto e buon tiratore. Nelle rotazioni dei lunghi, infine, ci sono Butjankovs, solido ed efficace, e De Laurentiis ex di giornata».