B1F: Agil Igor Volley di scena ad Acqui Terme

Girone di andata di fatto concluso, ma non per le Igorine. La B1 targata Agil Igor Volley domani, sabato 21 gennaio alle 21, sarà di scena a casa di Acqui Terme per recuperare la seconda giornata di andata (la sfida era stata posticipata perché alcune atlete erano aggregate alla serie A1). Poi ci sarà un week end di riposo.

«Si chiude il girone di andata, che ci ha fatte crescere molto, con una partita nella quale ci teniamo a fare molto bene, soprattutto dopo la nostra bella prestazione della scorsa settimana che però non ci ha fatto prendere punti, - dice Emma Berra, schiacciatrice Igorina - per questo siamo ancora più determinate a giocare una buona partita e cercare di ottenere un risultato a nostro favore».

Con tanta grinta dentro e fuori dal campo: «Purtroppo a causa di un infortunio non potrò aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo dal campo, ma sarò sicuramente lí a tifare e sostenere le mie compagne, che si sono allenate bene e duramente durante tutta la settimana».

Emma, naturalmente giovanissima come le compagne, è però una delle “veterane” della squadra: «Sono molto contenta di essere stata promossa in B1 quest'anno e di iniziare la quinta stagione con questa maglia, dopo 4 anni intensi che mi hanno fatta migliorare e maturare. Mi sono subito trovata bene con la squadra, siamo un bel gruppo che sta dando tanto e che può sicuramente fare ancora meglio».