Reale Mutua Torino: al Pala Gianni Asti arriva Treviglio

Partita di cartello quella che attende la Reale Mutua Basket Torino che domenica, palla a due alle ore 17, scenderà in campo sul parquet del Pala Gianni Asti per affrontare la Gruppo Mascio Treviglio nella gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A2.

GLI AVVERSARI

La squadra trevigliese si presenta a questa partita con un record di 12 vittorie e 3 sconfitte ed è reduce dalla vittoria casalinga contro la capolista Cantù. Nella partita di andata successo gialloblù con il punteggio 88-83.

Rispetto alla gara di un girone fa, alla Gruppo Mascio è cambiata la guida tecnica: non c’è più, infatti, Michele Carrea come capo allenatore, sostituito da Alessandro Finelli. Miglior realizzatore della Blu Basket è Jason Clark, che viaggia a 17.0 punti di media con il 33% da tre punti.

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «È una partita che si presenta un po’ da sola guardando le percentuali di vittorie delle due squadre: si può parlare di scontro di vertice tra due contendenti alla seconda o terza piazza del girone. Treviglio, come noi, è in un momento positivo ma soprattutto è riuscita a interrompere la serie di vittorie di Cantù. È per noi un test molto importante che ci darà risposte sulla nostra capacità di continuare a lottare per arrivare nei primi tre del girone. È evidente che con Treviglio domenica, e la Vanoli settimana prossima, questa è una fase di verifica molto importante della nostra stagione dalla quale può nascere un upgrade di classifica e ambizione, quindi è molto stimolante».

Celis Taflaj (Guardia Basket Torino): «Sarà una partita molto importante per noi. Treviglio è sicuramente una squadra forte, chiaramente costruita per puntare alla vittoria. Rispetto all’andata, però, Treviglio ha cambiato allenatore e quindi anche modo di giocare. Loro vengono da una vittoria importante contro Cantù, ma noi siamo molto carichi».

INFO UTILI

Si gioca domenica 22 gennaio, con palla a due alle ore 17.00, agli ordini dei signori Stefano Ursi, Gabriele Gagno e Andrea Coraggio. La gara sarà in diretta su MS Channel HD (disponibile via satellite al canale 814 di Sky ed in chiaro su Tivusat, in streaming su www.mschannel.tv). Sarà disponibile anche la diretta in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram di Basket Torino.