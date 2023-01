Verso Bertram Derthona-Givova Scafati

La gara contro la Givova Scafati, in programma oggi, alle ore 19 al PalaEnergica Paolo Ferraris, inaugura il girone di ritorno della Bertram Derthona. La formazione bianconera ha concluso il girone di andata al terzo posto, alle spalle di EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, con un record di 10 vittorie e 5 sconfitte.

Ad analizzare gli aspetti più importanti della seconda fase della regular season è stato coach Marco Ramondino: «Il nostro margine di crescita è ancora ampio, pur consapevoli di non essere una squadra giovanissima. Come staff, pertanto, dobbiamo essere equilibrati nel proporre le cose anche in termini di quantità: l’obiettivo deve essere la continuità e la conferma in un girone di ritorno in cui il peso salirà e in cui affronteremo formazioni cambiate rispetto all’andata, come ad esempio Scafati che avrà Mian e Butjankovs come volti nuovi, e Okoye e Imbrò più inseriti rispetto alla partita di un mese fa».

Passando agli avversari di domenica, questo il commento del capo allenatore bianconero: «Scafati è una squadra estremamente solida che nella seconda parte del girone di andata ha avuto un ruolino di marcia da playoff, con cinque vittorie in nove incontri. Si tratta di una formazione che sta iniziando a marciare e a trovare la continuità e i risultati che un roster del genere merita. La Givova gioca la sua pallacanestro, molto solida, commettendo pochi errori sia in casa che in trasferta, e costringendo gli avversari a dovere essere ordinati e continui».

Bertram Derthona comunica che tutti gli atleti sono a disposizione di coach Ramondino per la partita di domani.