Monferrato Basket: Stella Azzurra espugna il PalaEnergica

Vince Stella Azzurra lo scontro salvezza disputato in anticipo sabato pomeriggio al PalaEnergica Paolo Ferraris. Finisce 65-74 con i romani bravi a ribaltare una situazione che aveva visto i casalesi giocare un ottimo primo tempo. Nel momento decisivo i laziali hanno dimostrato maggior fisicità e freschezza mentale gestendo un finale senza affanni ed in completo controllo. Domenica prossima altra sfida delicatissima in trasferta contro Rieti.

Primo quarto che comincia a rilento. Due grandi assenti: Wilson da una parte e Leggio dall’altra. Inizia meglio Stella Azzurra che con Givens trova i primi punti di giornata. Parziale di 0-8 che spaventa e non poco i rossoblu. Redivo si sblocca dalla lunetta e poi con un piazzato con l’ausilio del tabellone mette in moto la Novipiù. Luca Valentini è un buon rimedio contro la paura. 5 punti importanti dalla panchina con i rossoblu che entrano per davvero in partita. Il vantaggio porta il nome di Poom, preziosissimo in questa fase. Dopo diversi minuti di astinenza Stella si risblocca. Si gioca con percentuali risicate. Primo quarto che si chiude sul 12-10. Poom è l’ago della bilancia. Sotto le plance e dall’arco ha la capacità di far male. Visintin da tre accorcia. Anche Redivo segna da fuori. 21-17. Giachetti e Martinoni con due giocate d’esperienza. Poom gioco da tre punti. Due siluri da fuori di Ellis e Castellino valgono la prima fuga. 32-25. Poom già a 12 punti. Si va al riposo sul 40-29.

Tornati in campo Stella Azzurra si affida all’esperienza dei suoi giocatori più rappresentativi. Carver corregge al ferro, tripla di Ellis. 45-33. Innocenti e Giachetti accorciano. Chiumenti è preciso dalla lunetta: 2/2. La Novipiù patisce la fisicità dei romani in questa frazione. In attacco non trova più il canestro con la stessa facilità. Il sorpasso arriva sul 48-49 ad opera di Giachetti. Si va all’ultimo quarto sul 50-54. L’attacco monferrino è inceppato: Givens in apertura di frazione è incontenibile. Affonda e trova il +10 con cui coach Valentini chiama timeout. Redivo e Carver provano ad accorciare ma i lunghi di Stella continuano a mettere a referto punti determinanti. Innocenti ai liberi, Nikolic da sotto. Ad 1’ dalla fine Ellis e Redivo la riportano sul -8 ma ormai è troppo tardi. Finisce 65-74 con Stella Azzurra che giustamente può festeggiare la sua terza vittoria consecutiva in campionato.

Il commento di coach Andrea Valentini: «C’è poco da dire. Abbiamo perso contro una squadra che non aveva il proprio migliore giocatore. Credo che questo sia il momento più basso della nostra stagione e della storia di questo club. Nel momento in cui oggi si è alzata la fisicità noi siamo completamente scomparsi dal campo. Difficile commentare una sconfitta così. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo ed un pessimo secondo tempo. Non saprei come giustificarlo. Ne prendiamo atto e andiamo avanti mettendoci in testa che bisognerà lavorare ancora più duramente in settimana. L’obiettivo in questo momento deve essere la salvezza. Non mi aspettavo una differenza così fra i due tempi. Stavamo giocando bene. Il merito comunque va dato a Stella Azzurra che ci ha creduto e meritato questa vittoria.

Novipiù Monferrato Basket – E-Gap Stella Azzurra Roma 65-74

Parziali (12-10, 28-19, 10-25, 15-20)

Novipiù Monferrato Basket: Lucio Redivo 15 (1/3, 3/10), Quinn Ellis 12 (2/7, 2/6), Karl markus Poom 12 (4/5, 1/1), Aaron Carver 9 (3/6, 0/1), Luca Valentini 8 (1/3, 1/3), Niccolo Martinoni 6 (2/5, 0/1), Nicolo Castellino 3 (0/1, 1/7), Matteo Ghirlanda 0 (0/1, 0/1), Matteo Formenti 0 (0/1, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Alessandro Luparia 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Leggio 0 (0/0, 0/0).

E-Gap Stella Azzurra Roma: Samuel jamal Givens 24 (9/14, 0/2), Jacopo Giachetti 15 (4/7, 1/8), Emmanuel Innocenti 10 (4/5, 0/2), Roberto Rullo 10 (1/4, 1/6), Alberto Chiumenti 8 (3/5, 0/0), Lazar Nikolic 7 (2/6, 1/3), Matteo Ferrara 0 (0/3, 0/0), Matteo Visintin 0 (0/3, 0/1), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0), Dut Mabor biar 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Duane Wilson 0 (0/0, 0/0).