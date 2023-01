Akronos Moncalieri in trasferta a Crema

La gara di andata ha visto trionfare le Lunette di coach Spanu (63-62) al termine di una partita combattutissima. La versione dell’Akronos di questa sera sarà però ben diversa rispetto a quella di ottobre. Niente Tagliamento (decisiva in quell’occasione) e ai box anche capitan Giacomelli. Dovrebbero essere invece della partita Sklepowicz dopo due settimane di stop e Chelsea Mitchell che non è riuscita ad allenarsi in settimana per un problema muscolare. Per lei quindi è probabile un minutaggio più limitato del solito.

Se c’è però un fil rouge della stagione gialloblù è la capacità di reazione di fronte alle tante e continue difficoltà. Coach Spanu farà quindi grande affidamento su Kathryn Westbeld e sul nucleo italiano composto da Reggiani, Landi e Katshitshi. Fondamentale l’apporto di tutta quanta la panchina, visti i tanti minuti a disposizione delle più giovani Lunette.

Guardando invece Crema è chiaro come la squadra di coach Piazza arrivi da un ottimo periodo. Settimana scorsa ha sfiorato il colpaccio a domicilio a Schio, perdendo soltanto nel finale 73-70 in casa della campionesse in carica. Da tenere d’occhio il play di grande esperienza D’Alie che viaggia a oltre 10 punti e 4 assist a uscita, Kaba (13,5 e 8 rimbalzi) e Dickey (12,5 e 5,5).

Coach Marco Spanu: «Sarò ripetitivo, ma anche questa è una partita fondamentale. Forse anche più di altre. Ci presentiamo con 12 punti in classifica e loro 8. Sono un’ottima squadra, allenata bene e arrivano dal miracolo sfiorato di Schio della scorsa settimana. Dovremo quindi scendere in campo con il giusto atteggiamento e attaccare dal primo minuto, non possiamo permetterci di aspettare la partita. Ritroviamo Sklepowicz e vediamo quanti minuti avrà nelle gambe, mentre con Mitchell giudicheremo in corso d’opera il suo minutaggio».

Palla a due alle 18 al Palazzetto Cremonesi di via Pandino, Crema. Diretta streaming su lbftv.it. Arbitri: Terranova, De Biase, Culmone.