Il Cascina Capello Chieri chiude il girone di andata con una vittoria!

Gara molto combattuta quella che si è giocata al Palasport di Bra, nel primo set il Cascina Capello praticamente non scende in campo, faticando in tutti i fondamentali e concedendo al Libellula Volley di vincere in tranquillità la prima frazione.

Dopo il cambio campo coach Piras striglia la squadra che vince il secondo set e con un secco 25-13 si impone anche nel terzo periodo. La quarta frazione ha un ritmo altalenante, il Libellula domina la prima parte del set, ma nel finale l’orgoglio delle ragazze di Piras le riporta quasi in parità. La veemente reazione del San Giorgio però non basta ad evitare il tie-break. Caretto e compagne non ci stanno e dopo una timida partenza dominano il set chiudendo il tie-break sul 15-11.

Il commento di coach Piras: «Arrivavamo da una sconfitta non proprio meritata contro Union, il morale non era quello delle migliori giornate, sono contento perché finalmente vedo uno spirito vincente che deve però migliorare in tutti i frangenti della partita! Devo ringraziare le ragazze perché oggi abbiamo portato a casa la gara grazie a quelle atlete che non hanno giocato tanto durate il girone, ma che si sono fatte trovare pronte in questa occasione».



LIBELLULA VOLLEY - CASCINA CAPELLO CHIERI 2-3

Parziali (25/19, 22/25, 13/25, 25/22, 11/15)