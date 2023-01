Torino Universitaria cade nel finale contro Serravalle

Allo 0-2 il CUS ne oppone 3 di Galliera Ricci, 3 di Marangon e un piazzato di Conti. Il resto lo fa la zona, con un poker di recuperi: il 14-2 è di Conti, costretto presto però a gestire al situazione falli.

Gli scriviani si destano dal torpore con Tava: il break di 0-10 è chiuso da Ferri, di Taverna il sorpasso: 16-17 all'8'.

Contro la zona il CUS pasticcia e va sotto dopo le triplette di Taverna e Pulina. Il Serravalle tira tanto e male, ma comanda con un'altra tripla, di Gay: 31-36. L'attivo Pietra riporta sotto Torino Universitaria prima del riposo lungo: 35- 36.

Alla ripresa la ferrea marcatura su Ferri mostra una smagliatura: 37-41. La ribattuta torinese non tarda: tap-in di Conti e 3 di Matteo Porcella valgono il 44-43 al 25'. I coach mischiano le carte proponendo un po’ di tutto, Conti e Taverna hanno 4 falli, Pietra è chirurgico, ma al 30’ il risultato è in perfetta parità: 52-52. La sblocca Gay con la specialità della casa: sulla doppia tripla in un minuto il CUS vacilla, perde palla e commette antisportivo: Gay è perfetto dalla linea: 52-60 al 34'. Due minuti dopo il Serravalle è a +9, con Ferri, bravissimo a imbucarla da lontano nonostante le mani in faccia del difensore.

Torino Universitaria non si dà per vinta e con un tiro dal lato di Bonadio, un'invenzione di Pietra e 3 di Conti, inframmezzati da alcune difese come si deve, torna in corsa: 64-66 a -80". Il Serravalle forza il tiro con Pulina e Ferri, ma sul ribaltamento di fronte a -26” il CUS perde palla senza tirare. I torinesi chiudono tutto e Gay a -6" li grazia con un air ball. Sulla rimessa in attacco i cussini mettono la sfera direttamente nelle mani di Taverna e i 3 punti in quelle degli alessandrini.

TORINO UNIVERSITARIA - BASKET CLUB SERRAVALLE 64-66

Parziali (20-20, 35-36, 52-52)

CUS TORINO: Pietra 16, Conti 13, Galliera Ricci 10, Marangon 7, Akoua 5, Porcella M. 5, Bonadio 4, Tatsoptsa 2, Osatwna 2, Porcella An., Celada, Alessi. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.

SERRAVALLE: Gay 23, Ferri 12, Milicic 9, Pulina 9, Taverna 6, Tava 5, Lisini 2, Morandi, Zaccaron n.e. All. Gatti.