L'Akronos Moncalieri sconfitta a Crema

Partita difficile fin dall'inizio per l'Akronos. Tante, troppe palle perse (25 a fine gara) e scarse percentuali al tiro condannano le ragazze di coach Spanu alla sconfitta sul parquet del Parking Graf Crema. Prossimo impegno domenica al PalaEinaudi contro Sassari.

Katshitshi e Westbeld aprono le danze, su sponda cremonese sono invece Melchiori, Meresz e Kaba a rispondere per prime. Dopo 3’ è tutto pari sul 6-6. Poi ancora Kaba e Reggiani prendono le redini della partita e fanno di nuovo pari e patta a quota 11. Crema però cambia marcia e con un 9-0 di parziale guadagna un decisivo +7 sul 20-13 a 2’ dalla fine del primo quarto. Mitchell - evidentemente a mezzo servizio - e Reggiani accorciano e riportano le Lunette sul -3. Chiude il primo quarto Dickey con un jumper dalla media che regala il +5 alle lombarde dopo i primi 10’.

Dickey continua a fare il bello e il cattivo tempo anche nel secondo quarto, mentre Moncalieri con Landi e Mitchell rimane in scia. Un 2 su 2 di Reggiani dalla lunetta sigla il 30-24 per Crema a 7’ dalla sirena centrale. Poi Crema guadagna rapidamente il +12: ci pensano Mitchell con un jumper dall’angolo e Katshitshi dal pitturato a riportare in partita le ragazze di coach Spanu. Si va all’intervallo sul 45-34 per Crema.