Club76: tutti i risultati del weekend

Grandi emozioni per il Club76, a cominciare dalla vittoria delle ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli che, in serie A1 domenica pomeriggio si sono aggiudicate la quinta consecutiva in campionato, battendo in trasferta per 0-3 Macerata.

Nel Campionato di Serie B2 le ragazze del duo Moretti-Ollino, così come i ragazzi di coach Specchia, riprenderanno gli incontri a partire dalla prossima settimana.

Per quanto riguarda la Serie D, il Club76 PlayAsti ha giocato sabato sera in Coppa Piemonte contro ASD S2M Volley Vercelli, perdendo 3-0. Le ragazze di coach Balzo non sono riuscite a portare a casa la partita. GS Pino Volley, invece, venerdì sera ha perso contro Almese per 1-3.

Per quanto riguarda l'Under 14, il Club76 Playasti 2009 Gold ha vinto 3-0 contro L'Alba Volley. Un'ottima partita per le ragazze di coach Gianluca Testa, che sono riuscite a conquistare il match.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 20 gennaio

– 1° Divisione F. C.T. Cun. Ast. Girone A: Volley Roero Città di Canale vs Club76 Playasti 3-0

– 1° Divisione F. C.T. Torino Girone E: Ascot Lasalliano Volley vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

– 1° Divisione F. C.T. Torino Girone E: GS Pino Volley vs Almese GB Arancio 1-3

– 1° Div. M. C.T. Torino Interterritoriale A: 624 Val Sangone Volley vs Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 3-0

Sabato 21 gennaio

– Coppa Piemonte DF C.T. Piemonte Girone D: ASD S2M Volley Vercelli vs Club76 Playasti 3-0

– Under 15 M. C.T. Torino Cross E: Liquicredit TSEC Fenera Chieri76 vs Pallavolo Torino Blu 0-3

– Under 14 F. C.T. Torino Turbo M: Around Turin Nichelino Volley vs Club76 GS Pino Volley 3-2

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. 2° Fase Girone F: Club76 Playasti Gold vs L'Alba Volley 10/11 3-0

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast 2° Fase Girone H: L'Alba Volley Marcopolo vs Club76 Playasti 2011 3-0

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast 2° Fase Girone H: Club76 Playasti 2010 vs Club76 Playasti Silver 0-3

Domenica 22 gennaio

– Under 18 F. C.T. Cun.Ast: PVB Bosca Canelli 18 vs Club76 Playasti 1-3

– Under 16 F. C.T. Torino Gold: In Volley Piemonte B vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

– Under 16 F. C.T. Torino Turbo 9: Ottica Barra vs Club76 GS Pino Volley 1-3

– Under 16 F. C.T. Cun.Ast 2° Fase Girone D: Club76 Playasti 2009 vs PVB Generali Bosca Canelli 16 0-3

– Under 14 F. C.T. Torino Turbo P: Chisola Volley vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

– Under 13 F. C.T. Torino Turbo P: San Giorgio Cascina Capello vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-1

– Under 13 F. Cun.Ast. Girone A: Libellula Volley vs Club76 Playasti 2010 1-3

– Under 13 F. Cun.Ast. Girone C: Club76 Playasti 2011 Blu vs LPM Bam Mondovì 0-3

– Under 13 F. Cun.Ast. Girone D: Club76 Playasti 2011 Bianca vs Volley Cherasco 0-3