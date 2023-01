Novipiù Monferrato Basket: Stefano Comazzi è il nuovo Capo Allenatore

Novipiù Monferrato Basket comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra fino al termine della stagione a coach Stefano Comazzi. Il nuovo capo allenatore svolgerà il primo allenamento con la squadra già nella giornata di lunedì in preparazione della sfida esterna di domenica contro NPC Rieti.

BIOGRAFIA

Stefano, classe 1980, è alla seconda stagione in rossoblu dove fino a qui ha ricoperto il ruolo di assistente allenatore di Andrea Valentini. Piemontese doc, ha iniziato la sua carriera da allenatore a Borgomanero. Con PMS Torino ha conquistato la promozione in Serie A togliendosi anche la soddisfazione di vincere la Coppa Italia nella stagione 2017/2018. Prima di approdare in Monferrato nell’estate del 2021 per due stagioni è stato assistente allenatore della Scaligera Verona.

Stefano Comazzi - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «In questo momento il mio primo pensiero va ad Andrea Valentini che è la persona che mi ha fortemente voluto a Casale Monferrato come suo assistente. Prendere questa scelta non è stato facile e mi è sembrato corretto confrontarmi con lui prima di accettare questa sfida. È una persona che stimo, rispetto, ed il nostro rapporto di amicizia continuerà ad andare avanti. Sento un grande senso di responsabilità. Sono qui dal primo giorno e c’è la volontà di cambiare le cose per quello che è in mio potere. C’è una forte unità d’intenti con la proprietà e in questo momento dobbiamo pensare all’unica cosa che conta: salvare il risultato sportivo».