BEA Chieri: Derthona passa al Pala Gialdo

Sabato 21 gennaio la Planet Smart City BEA ha ospitato al Pala Gialdo il Derthona Basketball Lab per la quindicesima giornata del campionato di C Gold, la seconda del girone di ritorno. In una gara fisica e intensa, i padroni di casa vincitori della partita d’andata, impongono il loro ritmo in apertura.

La giovanissima Derthona (la squadra Under 19 Eccellenza del sodalizio di Serie A1) attacca con intelligenza guidata dal talento di Errica e fa virare la gara a suo favore con il break di inizio secondo quarto. I Leopardi, ancora a ranghi ridottissimi (out praticamente tutto il reparto esterni: oltre al lungo degente Mosca, mancano all’appello Colli, D’Arrigo e Stiffi, con Orsi in panchina solo a onore di firma), restano sempre a contatto e pareggiano più volte i conti, senza però mai riuscire a rimettere il naso avanti. All’ultimo giro d’orologio la Planet Smart City è sotto solo di due punti, ma gli ospiti gestiscono bene i possessi decisivi e provano a capovolgere dalla loro anche la differenza punti rispetto alla gara di andata, che resta però a favore dei Leopardi. Una sconfitta che permette ai tortonesi di agganciare al sesti posto proprio i Leopardi, a due punti da Savigliano e Don Bosco Crocetta e due punti avanti rispetto alle inseguitrici Ciriè e Valsesia.

LA GARA

In un Pala Gialdo affollato in un insolito appuntamento di sabato sera, coach Conti schiera alla palla a due Molinario, Giacomelli, Tulumello, Scalzo e Drame. Coach Tosarelli risponde con Biaggini, Baldi, Bellinaso, Errica e Tandia. Drame entra in partita facendo subito valere la sua fisicità e la sua esperienza nel pitturato, BEA alza la pressione in difesa, con Derthona costretta alla violazione di 8 secondi nei primi minuti: 6-1. Gli ospiti si sbloccano con Biaggini dalla lunga distanza, ma arriva subito la risposta di Molinario servito bene dietro l’arco da Scalzo. Drame appoggia in contropiede l’11-6, poi Derthona alza le marce e ricuce sulla prima sirena.

In avvio di secondo quarto coach Conti prova a giocarsi la carta della zona. I bianco-neri però la attaccano con intelligenza trascinati dal nazionale giovanile Errica, si affidano ai tiri dalla lunga distanza e mettono a segno il break che porta il vantaggio ospite in doppia cifra (17-28). Un Molinario ispirato replica da tre punti e tiene aggrappati i suoi nonostante i tre falli già a suo carico, poi schiaccia il -2 che fa esplodere il PalaGialdo. Dopo un primo tempo dai ritmi alti, la pausa lunga arriva sul 40-42.

Tulumello pareggia a quota 44 in avvio di ripresa, ma Tortona reagisce all’istante per fermare la rimonta chierese. Le squadre si rispondono colpo su colpo, i ragazzi di coach Tosarelli però trovano un break prima della terza sirena e tornano sul +11 a 6 minuti dalla fine, quando coach Conti ferma tutto. La Planet Smart City esce bene dal time-out alza la pressione e riapre ancora una volta la gara. Giacomelli penetra in area, subisce fallo e trova il gioco da tre punti, Drame difende forte e costringe gli avversari alla violazione di 24 secondi, prima di mettere di nuovo la firma sul -2 (70-72, 60 secondi alla fine).

Nell’ultimo giro d’orologio BEA deve fare a meno di Scalzo fuori per 5 falli e, complici le rotazioni cortissime, arriva davvero con poco ossigeno allo sprint finale. Derthona dal canto suo è lucida, realizza dalla lunetta, e arriva a prova un ultimo allungo per ribaltare la differenza canestri. A una manciata di secondi dalla fine tenta lo schema su rimessa, ma non trova la retina: 72-78 il finale.

IL COMMENTO

«Quando incontri una squadra in ottima forma come Derthona in questo periodo, capita di andare incontro a risultati come il nostro – commenta coach Conti – Abbiamo giocato una buona gara dal punto di vista tecnico. Sul finale c’è mancata qualche energia e la situazione falli non ha aiutato, insieme alle solite assenze. Faccio i miei complimenti a Derthona, che ha dimostrato il suo alto livello fisico e tecnico e una grande intensità. Ci aspetta un girone di ritorno ancora lungo, da affrontare sempre con l’approccio alla gara che abbiamo avuto questa sera».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Sabato prossimo, 28 gennaio, la Planet Smart City BEA torna sul parquet del Collegno Basket, attuale capolista. Palla a due alle 20.45.

PLANET SMART CITY BEA CHIERI – DERTHONA BASKETBALL LAB 72-78

Parziali: 15-19, 40-42, 58-64

BEA Chieri: Giacomelli 18, Orsi, Scalzo 2, Tulumello 18, Molinario 17, Bianco, Gile 5, Quagliotto, Drame 12, Tagliano. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteloene, Add. arbitri Mazzardis.

DERTHONA: Tandia 14, Tambwe 6, Biaggini 8, Baldi 13, Lisini, Zonca 5, Moro, Farias 8, Errica 21., Armanino 3, Bellinaso, Jankovic. All. Tosarelli, Ass. Palumbo, Censurini, Acc. Della Godenza.