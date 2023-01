La Nuova Voluntas Baseball Nizza Green Sox pronta a scendere in campo

Il là è stato dato in un incontro avuto nel mese di dicembre nei locali torinesi del Comitato Regionale fra il presidente Sabrina Olivero e la neo dirigenza astigiana, durante il quale sono state gettate le basi per il ritorno del gioco del batti e corri nella cittadina del Monferrato.

L’obiettivo a breve termine è quello di reclutare gli atleti al fine di creare una formazione U12, mentre nel lungo è quello di tornare a calcare i diamanti piemontesi coi senior.

Il primo appuntamento ufficiale è organizzato per il pomeriggio di domenica 5 febbraio nell’Oratorio Don Bosco, dove lo staff tecnico nicese dalle ore 15 alle ore 17 accoglierà gli appassionati ed i curiosi i quali troveranno il gonfiabile del tunnel di battuta in dotazione al C.R. Fibs Piemonte, che servirà come mezzo di promozione e di reclutamento. Per informazioni Sergio Staci 3290815091 | Fabrizio Berta 3358343613.