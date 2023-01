Agil Igor Volley, il recap della settimana

U16, IGORINE DI BRONZO AL MEMORIAL CAMPESAN!

Un’esperienza da terzo gradino del podio! Meravigliosa l’esperienza vissuta dall’Under 16 regionale protagonista al prestigioso memorial Campesan di Abano Terme: la Igor Agil Volley ha chiuso la competizione al terzo posto su un totale di 24 squadre, le migliori Under 16 d’Italia. Due giorni intensi, sei partite giocate e cinque vittorie. La Igorine sono state guidate per l’occasione dall’allenatrice Alessia Callegari con Martina Becherini (l’influenza ha bloccato a casa Barbara Medici). Questi i risultati dei due giorni: vittorie 2-0 con Verona e 2-1 con Monza, poi vittoria 2-0 con Bergamo, vittoria 2-1 con Asti, sconfitta 2-0 con San Donà e vittoria nella finale 3/4 posto con Volleyrò 2-1.

“Arrivare terze è stato un risultato inaspettato visto l’alto livello del torneo. Già nel girone di qualificazione sabato mattina abbiamo battuto il Vero Volley Monza che poi ha giocato la finalissima con Conegliano, - dice Alessia Callegari - quindi fin da subito abbiamo dato il meglio con grinta e concentrazione. Vincere la nostra finale contro Volleyro per il terzo posto è stato un premio per le ragazze che lavorano con impegno in palestra e hanno dimostrato grande unione di squadra”.

Un percorso che possa servire ora nei campionati, quello regionale di categoria e in serie C: “Esperienza esaltante, - dice Barbara Medici - battere squadre più fisicate e anche più blasonate spero sia servito a dare maggiore consapevolezza alle ragazze nei loro mezzi. Il lavoro che stiamo facendo in palestra sta andando nella direzione giusta, continuiamo così”.

Prima divisione, sconfitta con Castelletto

Sfida infrasettimanale per le Igorine guidate per l’occasione da Mattia Rossi. Finale a casa di Castelletto Ticino 3-0 (25-16; 26-24; 25-19) per le padrone di casa.

U14, vittoria con Valsesia!

“Brave a non perdere mai le attenzioni giuste nonostante il punteggio”. È questo il commento di Mattia Rossi in merito alla sua U14: le Igorine hanno vinto 0-3 (10-25; 10-25; 11-25) a casa di Valsesia. “Abbiamo mostrato buoni spunti di gioco” dice l’allenatore.

U18, risultato netto con San Rocco

Altri tre punti per le Igorine di Matteo Ingratta. Nel campionato U18 la squadra vince in casa contro San Rocco Novara per 3-0 (25-4; 25-21; 25-9).

U13 Azzurra, bella vittoria a Lessona

Un bel risultato, soprattutto pensando a quello di andata. L’Under 13 Azzurra che gioca nel girone B vince a Lessona per 1-3 (25-20; 12-25; 19-25; 18-25). “Sono contento, - dice l’allenatore Gianni Zanelli - avevamo perso all’andata, tolto il primo set tutte hanno fatto molto bene”.

U12 4x4: bell’esordio per le piccole!

Iniziata l’avventura anche per le più piccole in casa Igor Volley. Nel week end proprio a Trecate primo concentramento fra le tre formazioni targate Agil Igor Volley, New Volley Ticino e due squadre di San Rocco Novara. Sette partite giocate in tutto: brave Igorine!

U12 6x6, esordio per le Igorine

Esordio a Novara per le Igorine impegnate nel campionato u12 6x6. Sconfitta 0-3 a casa di San Giacomo Novara.

U16 Ecc territoriale, sconfitta con Acqui

Sconfitta per le Igorine di Simone Mazza impegnate in casa contro Acqui Terme, risultato 1-3 (18-25; 25-21; 23-25; 22-25) e una partita molto combattuta.

U13 Ecc. territoriale, vittoria con Valsesia

Tre punti per le Igorine di Gianni Zanelli. Finale 3-0 (25-12; 25-14; 25-18) contro Valsesia, squadra con cui all’andata era arrivata una sconfitta al tie break. Tutte in campo, tutte hanno contribuito alla vittoria.

U16 Regionale, vittoria nel recupero

Una bella prestazione post memorial Campesan. Le Igorine di Barbara Medici battono Cuneo 0-3 (11-25; 17-25; 14-25) nel recupero della sfida che si sarebbe dovuta giocare nel week end.