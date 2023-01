BEA Chieri: il recap della settimana sulle giovanili

Altra settimana, nuove gare e soddisfazioni per il Settore Giovanile BEA Chieri. Doppia vittoria per l'U13 e l'U14 Gold, rispettivamente con il Derthona Basketball Lab e il Cus Torino. Per l'U14, che era scesa in campo anche per il turno infrasettimanale casalingo con il Derthona Basketball Lab vinto dalla squadra ospite, la vittoria vale la qualificazione matematica alla Seconda Fase TOP, con le migliori squadre del Piemonte.

L'U17 Eccellenza conquista i due punti nel recupero della gara con il San Mauro, mentre cede in trasferta al Blu Sea Lavagna. Bel successo dell'U14 Silver con la Scuola Basket Asti dopo l'over-time, ribaltando così il risultato della gara d'andata.

L'U19 Silver cede in settimana al Derthona Basketball Lab dopo una gara sempre combattuta, mentre l'U17 Silver si ferma a 4 lunghezze dalla Sisport. Sconfitte in trasferta per i Ragazzi (con Leinì) e i Top Junior (con Avigliana Basket). Segnali positivi dall'U15 Eccellenza in campo con il 5 Pari, che si aggiudica la sfida; l'U15 Silver si ferma a 8 lunghezze dalla Sisport.

U13 GOLD

DERTHONA BASKETBALL LAB - BEA CHIERI 60-71

Parziali: 22-15, 7-22, 18-13, 13-21

DERTHONA BASKETBALL LAB: Gabbetta 5, Puschiu, Musso 4, Ferrari, Quaini 26, Baldini 10, Bruno 7, Toso 5, Uy, Trovato Perri, Ferrera 3. All. Fanaletti.

BEA CHIERI: Fatai (Cap.) 8, Borz 13, Spano 2, Di Giorgio, Cristiano 2, Menegatti 17, Vitrotti, Bassi, Coltiletti 7, Caló 22, De Mita, Rasconi. All. Corrado, Ass. Mosca.

U14 GOLD

CUS TORINO - BEA CHIERI 63-66

DERTHONA BASKETBALL LAB - BEA CHIERI SSDRL 63-54

Parziali: 24-15, 42-29, 53-38

BEA CHIERI: Bertoglio (C) 1, Ricciardo, Bianco 11, Gangi L., De Mita 8, Bergese, Virde 10, Lafiosca 5, Ferrone Ric. 19, Munafo. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Prep. Gangi A.

DERTHONA: Curti 10, Sacco 2, Lerta 17, Vio St. 7, Magrassi Ale. 5, Segatto 4, Nebbia 1, D’Albertis 7, Davio, Magrassi Alb. 2, Ferrari 2, Bordoni E. 6. All. Palumbo, Ass. Censurini.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI - TNA SAN MAURO 84-70

Parziali: 21-18, 40-35, 58-54

CHIERI: Marrese 14, Viggiano 4, Quagliotto 27, Minetti, Trunfio, Guardalben, Altina 4, Bechis 14, Fogliato 14, Mout 4, Kamami 2. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

SAN MAURO: Bena, Binovi 2, Domiziano 12, D’Agnano 4, Maicu, Termine 2, Conterio 12, Pizzaia NE, Agnese 8, Benenti 25, Cotevino 1, Andriolo 4. All. Rossin, Ass. Pasotti, Acc. Binovi.

TNA SEA LAVAGNA - BEA CHIERI 81-67

Parziali: 15-21, 33-42, 51-57

BLU SEA: Gerali, Bassan 12, Provenzano 11, Brezzone 2, Brignole 8, Piazze 31, Bastianelli 6, Argiró, Cossu, Ferreccio 9, Benvenuto 2. All. Bertelà, Acc. Provenzano, Acc. Brignole.

BEA CHIERI: Marrese 11, Viggiano 16, Minetti, Trunfio, Guardalben 2, Mazzardis, Altina, Pisciuneri 7, Kamami 3, Bechis 28. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

U14 SILVER

SCUOLA BASKET ASTI – BEA CHIERI 69-71

Parziali: 17-13, 32-33, 44-45, 63-63

BEA Chieri: Bonetti, Viale, Giorcelli 5, Santoro 8,Traversari 29, Faedda, Mastrocola 3, Cordero, Balla 2, Pirrone 1,Griva , Di Carlo 23 all. Ratto F.

SBA: Bonandi 1, Voglino, Green 18, Slassa 2, Reynold , Avidano 6, Sdoikoj 1, Placchi 2, Casavecchia 8, Crescio 6, Reita 6, Torcello 19, all. Crisci.

U19 SILVER

BEA CHIERI SSDRL - DERTHONA BASKEBALL LAB 72-61

Parziali: 19-10, 29-24, 52-37

BEA CHIERI: Milani (C) 23, Spennato, Giachino 17, Tarantino, Vacca, Fatai 2, Destefanis, Petrin 11, Sidari 5, Tran 14, Calò, Gigante. All. Ratto, Ass. Pirocca.

DERTHONA: Bruno (C) 9, Quaini 9, Zanardi 3, Ercole 4, Barbieri, Pisano 12, Perrone, Barbero n.e, Orsi n.e, Stefanescu, Curcio 8, Gilli 16. All. Rocco, Ass. Della Godenza.

U17 SILVER

BEA CHIERI - SISPORT 60-64

Parziali: 13-12, 10-24, 17-14, 20-14

BEA CHIERI: Ahia 7, Gariglio, Vidotto , Gamba 15, Ricci 17, Pianfetti, Luera, Chiosso, Mezzasalma 3, Gangitano 14, Scamardella, Berkchi 4, All. Usai, Ass. Ghigo

SISPORT: Guerrato 5, Caglia 12, Gallea 17, Okord 4, Oliveto, Manzini 7, Marchese 17, Salerno, Cavino, Russo, Farcas 2, Massano, All. Tromboni.

RAGAZZI

BASKET LEINI' - BEA CHIERI 66-37

U15 ECCELLENZA

5 PARI TORINO - BEA CHIERI 68-55

Parziali: 21-10, 35-25, 56-32

BEA CHIERI: Mellina-Gottardo 11, Zarba 4, Dalmasso 2, Massari 3, Giangualano 2, Molinari, Monaco 11, Cacciabue 2, Zanzon 1, Greco, Nurra 11, Mout 8. All. Allisiardi, Ass. Monteleone, Corrado, Acc. Mout.

5 PARI: Bambara 6, Bruno 14, Colonna 1, Corino 4, Crociara 7, Fabbri 6, Fatone 5, Nappa 2, Perozeni 8, Regruto 11, Rocci, Taravella 4. All. Abrate, Ass. Scarano, Acc. Regruto.

U15 SILVER

SISPORT - BEA CHIERI 63-55

Parziali: 14-9, 16-19, 19-7, 14-20

SISPORT: Rubio 9, Benetti 8, Pastore, Armillotta 5, De Mario 6, Belloni, Ariaudo 11, Furnò 11, Zahn 4, Galetto, Volpes 7, Milan 2.

BEA: Cordero, Nicoletti 6, Giorcelli 2, Santoro, Traversari 4, Meles, Giuranna 10, Costamagna 1, Crisi, Di Carlo 17, Rullo, Da Rodda 13.