Derthona Basket: a Treviso insieme ai Leoni

Il successo casalingo contro la Givova Scafati ha fatto inaugurare al meglio il girone di ritorno alla Bertram Derthona, che ha rafforzato il terzo posto in classifica e – complici le sconfitte contemporanee di EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna – si è avvicinata alla vetta della graduatoria, distante ora soli due punti.

Il prossimo impegno della squadra allenata da coach Ramondino sarà al PalaVerde di Villorba, per affrontare la Nutribullet Treviso nell’incontro in programma domenica 29 gennaio alle ore 17.30. Il capo allenatore bianconero ha ribadito l’importanza del sostegno dei tifosi per il raggiungimento di buoni risultati, pertanto viene messo a disposizione il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata per raggiungere il palazzetto di Treviso.

Il pullman partirà dal piazzale antistante il PalaCamagna alle ore 12.00 di domenica 29 gennaio previo raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni. Il costo del trasporto è di 40 euro a cui si aggiungono i 15 euro del biglietto per assistere alla gara. Per riservare il proprio posto è possibile recarsi presso la segreteria di Via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), oppure contattare telefonicamente il Club al numero 0131 1953689 o scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it. Il termine per indicare la propria adesione è fissato alle ore 18.00 di giovedì 26 gennaio. Viviamo insieme la trasferta di Treviso!