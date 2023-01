Gators: il recap della settimana

ABC SERVIZI Lady Gators: Raso 20, Bertola, Verlengo 16, Marchisio Gr. 4, Nicola, Porporato, Mondino, Iannuzzi 2, Marchisio G., Perlo 6, Frattini. All.: Colonna. Ass.: Botta - Mondino. Cuneo: Franceschini 12, Carbonatto 3, Chiesa, Unia, Regolo 11, Perna, Dutto, Martinengo, Marfulli 8, Marchisio 10, Massa 3, Quattara 11. All.: Persico. Ass.: Grosso.

Ora, conquistata una bella vittoria, testa all’incontro di domenica 29 gennaio alle 18.30 contro Oasi Laura Vicuna per un match contro un’altra diretta concorrente per la zona di metà classifica: come sempre, vi aspettiamo sugli spalti colorati di verde per sostenere i nostri ragazzi.

Nell’ultimo quarto, con il vantaggio ormai consolidato, tutti i ragazzi in distinta scendono in campo facendo vedere anche belle cose e mantenendo il distacco invariato: tra loro, da segnalare anche l’esordio in prima squadra del giovane 2007 Mattia Alessio.

È il secondo quarto quello in cui gli alligatori si trovano più in difficoltà, con i giovani di Alba che trovano fiducia e con varie bombe riducono il gap, fino alla bomba sulla sirena che permette loro di raggiungere il 35-35. Nell’intervallo lungo, coach Fabbri riordina le idee e dà nuova carica ai suoi giocatori, che tornano ad affidarsi a Marengo che piazza un parziale personale di 8 punti consecutivi: gli alligatori scappano, anche grazie a diversi palloni rubati e un bel tiro da tre punti di Andrea Nicola. La difesa è molto attenta e chiude tutte le linee tanto che gli albesi non riescono a trovare il canestro per quasi quattro minuti.

L’inizio di gara, come quasi sempre accade, è un Nico Marengo Show che mette a referto ben 9 punti: i padroni di casa rispondono, ma i ragazzi di coach Marco Fabbri muovono molto bene la palla e riescono ad allungare nuovamente per chiudere in vantaggio il parziale.

Grande vittoria dei Gators, che tornano dalla trasferta di Alba con due punti e una prestazione convincente contro una diretta concorrente per la classifica, anche in ottica del posizionamento, per poter accedere alla Coppa Piemonte.

Nel primo quarto entrambe le formazioni trovano poco la via del canestro. Prima della pausa lunga le ragazze di coach Colonna provano la rimonta e arrivano fino a -4 senza però riuscire nel sorpasso. Verlengo, Iannuzzi e le sorelle Marchisio lavorano bene in difesa. Ai rimbalzi pensano Mondino, Porporato, Bertola e Nicola mentre Frattini fa un buon gioco di squadra cercando di aiutare le compagne. Nonostante la sconfitta coach Colonna è «soddisfatto della buona prestazione di squadra. Dobbiamo continuare a lavorare in vista delle prossime partite, prima tra tutte quella contro Rivoli della prossima settimana».

Trasferta insidiosa per le più esperte tra le Lady Gators che vanno in esterna a Cuneo per giocare contro la squadra prima in classifica. La partita è intensa e senza esclusione di colpi.

CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Barra 2, Ghigo 15, Valinotti 3, Perrone 8, Ferrero 8, Pistone 8, Scibetta, Varallo 9, Nicola 11, Pepe. All.: Colonna. Ass.: Fabbri. Moncalieri: Cabio 1, Reinaudo, Pilato, Catasso 5, Bamcoss 20, Picco 2, Piscitelli, Crecauti 2, Papadia 24, Moris 8, Albanesi 4, Tasosso 10. All.: Costa. Ass.: Calamita.

«Se avessi saputo di perdere di 4 punti con la capolista, prima di giocare, avrei probabilmente accettato: adesso invece sono dispiaciuto per questo finale, dove i ragazzi hanno fatto tutto il possibile per rientrare. Il processo di crescita della squadra deve continuare, vogliamo fare un girone di ritorno migliore rispetto a questo appena concluso» le parole di coach Mondino nel post partita.

Negli ultimi minuti, producendo il massimo sforzo difensivo, Ambrogio e Colonna segnano con regolarità, (buono il suo esordio in maglia Caymans) si arriva a -2. Un paio di fischi dubbi mandano in lunetta gli avversari che chiudono il match con uno scarto ridottissimo.

Dopo l’intervallo si arriva al massimo vantaggio ospite che tocca le 15 lunghezze, ma i biancoverdi non si arrendono: dopo un time out Giambrone e compagni passano a zona, mettendo in difficoltà gli avversari ed iniziando ad erodere il vantaggio ospite. Paschetta mette a referto qualche punto, ben imbeccato da Ambrogio, Davicco si fa sentire sotto le plance e Ferrero corre in contropiede.

Nel secondo parziale, gli ospiti alzano il livello dell’aggressività sul portatore di palla, segnano tutto ciò che passa dalle loro mani mentre Craco e compagni si disuniscono facendo saltare le marcature e non riuscendo più a colpire in attacco: risultato ribaltato con i cuneesi ringalluzziti dal recupero.

Ultima giornata del girone d’andata per i Caymans griffati Meccanica Zetaemme, pronti a ricevere la capolista Cuneo. Coach Mondino ha tutta la rosa dei Senior a disposizione, ad eccezione di Caula e può contare sul nuovo innesto di Alessio Colonna (già coach Gators). Gli ospiti hanno perso un unico incontro, ma ad inizio gara si fanno sorprendere dal ciclone Ambrogio, che scarica 6 bombe nel loro canestro nella prima frazione di gioco. I Caymans eseguono bene in attacco, sono pronti in difesa e chiudono a +10.

ABC SERVIZI Lady Gators: Artuso, Frattini 6, Gjondrekai D.3, Verlengo 24, Porporato 9, Mellano 2, Mondino 3, Marchisio 4, Gjondrekai F. 2, Perlo 12, De Donatis. All.: Colonna. Ass.: Botta. Moncalieri: Carnevale 4, Palumeo 4, Cappa 15, Zanzoni 7, Musatto, Vitulo 4, Torchio 7, Chessa 6, Ricci 25. All.: Terzolo.

Dopo la pausa lunga gli Alligatori sembrano ripartire ma il recupero comunque non riesce. I Gators si aggiudicano l'ultimo quarto grazie a un buon gioco di squadra e ad una buona dose di aggressività in difesa. Ora i Gators devono tornare il palestra per preparare il derby in programma per la prossima giornata di campionato.

Il match tra l'U19 Gators e Moncalieri inizia in modo equilibrato e i primi minuti sono combattuti con ottime giocate di squadra e buona difesa su entrambi i lati del campo. All'inizio del secondo quarto però gli Alligatori hanno un blocco in difesa e Moncalieri ne approfitta per recuperare e sorpassare nel punteggio i padroni di casa. Grazie alla buona difesa e alle tante palle recuperate gli ospiti si aggiudicano il parziale.

ABC SERVIZI Gators: Ambrogio 15, Vallero, Iacuzzi 2, Crosetto 3, Paonne 10, Bosio 2, Chiarlo 11, Botta A 2, Botta C 3, Graziano, Mosso 2, Mellano. All.: Racca, Ass.: Marengo. Polisportiva REBA: Suveica, Cannello, Squarcina 23, Olajide 4, Scelfo 6, Lazar 2, Focsa, Di Palma 3, La Rosa 4, Anih 8, Licea 10, Croveri. All.: Tallone. Ass.: Marra.

Nel primo quarto i biancoverdi si distinguono per l'ottima difesa di Pistone, Mori e Zecca, mentre le conclusioni sono affidate a Baretta e Avalle. Nel secondo quarto è ancora Pistone a distinguersi per i tanti assist ai compagni che portano tanti punti alla squadra. Carignano, Pistone e Culasso lavorano bene sia in fase offensiva che difensiva. Fina, alla sua terza partita assoluta, firma una tripla fondamentale che esalta i compagni e il numeroso pubblico accorso a vederlo. Avalle gioca un ottimo secondo tempo segnando 17 punti, seguito da Culasso con 9. Sempre nella seconda parte della partita Scardina e Sogno si distinguono per costanza e determinazione.

Partita vinta con una trentina di punti di vantaggio quella tra Gators e Fossano disputata per il campionato Allievi CSI. Gli alligatori non sono mai in pericolo e indirizzano il match.

Gators: Culasso 9, Mori 3, Baretta 6, Avalle 17, Zecca 7, Fina 3, Scardina, Sogno 5, Carignano 5, Pistone 7. All.: Colonna. Fossano: Cometto, Garella 2, Alabi 4, Tardino 4, Terazagni 8, Isaia, Degicanni 2, Finessi 4, Grasso 7, Gallo, Gastaldi 1. All.: Terzaghi.

Per i biancoverdi si segnala il gradito ritorno di Alessio, che esordisce segnando 10 punti complessivi, dopo un lungo periodo di stop forzato. Esordiscono in questa partita anche i giovani 2008: Paonne, Ambrogio e Crosetto Francesco. Quest'ultimo, insieme al fratello Riccardo, è autore di una bella prestazione difensiva. Si segnalano anche le buone iniziative offensive di Baretta e Alessio e la buona prestazione da play di Pepe. Una partita difficile per i giovani Gators che, nonostante il risultato, possono uscire dal campo a testa alta.

Il primo quarto è molto combattuto, la difesa Gators è aggressiva ma i biancoverdi faticano a trovare la via del canestro. Dall'altra parte del campo Vergnaghi è immarcabile, nonostante sia raddoppiato e in alcune occasioni anche triplicato, segna ben 18 punti. Che si sommano agli 8 caduno di Massa e Mattio. Quest'ultimo è autore anche di due bombe consecutive.

Nonostante l'amicizia personale tra gli atleti delle due squadre in campo, la partita tra U17 Gators e GGS è tutt'altro che tranquilla. Entrambe le squadre scendono in campo agguerrite. Favoriti i ragazzi GGS ma i padroni di casa cercano di dar loro filo da torcere.

TOC TOC Gators: Crosetto R. 4 Mori, Baretta 5, Avalle 2, Ambrogio 4, Pepe, Crosetto F., Pistone 4, Alessio 10, Paonne. All.: Colonna. GGS Basketball Project: Picollo, Ruffinato, Di Meo 2, Ficetti 4, Massa 8, Bertaina 6, Vergnaghi 18, Mattio 8, Barra 6, Condur 2, Giordano 4, Bernardi 2. All.: Nicola. Ass.: Di Meo.

Nel secondo tempo però l'intensità di gioco delle Lady Gators scende un po' e Moncalieri ne approfitta per scappare, guadagnando un divario che non sarà più possibile colmare. Coach Colonna , nonostante il risultato è «soddisfatto del percorso che questa squadra sta facendo, dei miglioramenti visibili e dell'impegno delle atlete».

Partita che si annunciava ostica quella delle Lady Gators U19 che ospitano le ragazze di Moncalieri, seconde in classifica. Tutto il primo tempo vede le biancoverdi ben determinate a vender cara la pelle: giocano con intensità, con una buona circolazione di palla e una buona difesa. I primi due parziali mettono in evidenza l'equilibrio che si vede in campo.

Trasferta torinese per i giovani dell’U15 Gold che vanno in visita alla Polisportiva Reba per la seconda giornata di ritorno della regular season. I padroni di casa veleggiano nella parte alta della classifica e sono in corsa per il secondo posto. I ragazzi di Racca – Marengo scendono in campo con la giusta determinazione e il loro primo periodo è uno spettacolo cestistico: attenti in difesa, gioco di attacco fluido e veloce, attacchi al canestro efficaci e transizione difensiva sempre pronta. Il periodo si chiude sul +6 e il secondo quarto inizia con i biancoverdi costantemente avanti e il divario che si amplia fin quasi alla doppia cifra prima di avere una flessione a fine quarto che permette ai locali di accorciare fino al 29-32 con cui si arriva all’intervallo lungo.

La ripresa del match vede i padroni di casa scendere in campo con una determinazione maggiore rispetto ai primi due periodi: pronti via e 7-0 Reba che, per la prima volta, mette il naso avanti nel punteggio. Pronto time out per la panchina Gators che cerca di riportare i ragazzi alla concentrazione dei primi due quarti. L’intervento ha effetto e i bianco-verdi rientrano del gap subito impattando sul 41 pari il terzo periodo.

La fatica accumulata e alcune scelte poco brillanti in fase di impostazione offensiva nei primi minuti dell’ultima frazione di gioco fanno si che i locali allunghino velocemente fino al +10: un gap importante che risulterà poi decisivo ai fini del risultato finale.

Le ultime battute si svolgono in un livello di agonismo sportivo molto elevato con le due squadre che non cedono fino all’ultimo secondo chiudendo un’avvincente partita, giocata dalle due formazioni al massimo delle potenzialità.

«Peccato per il risultato finale ma la nostra crescita continua: stiamo giocando molto bene queste partite difficili contro avversari che occupano i piani alti della classifica e il miglioramento dei ragazzi è costante. Questo è l’aspetto che più ci sta a cuore e per il quale si lavora tutta la settimana in palestra durante gli allenamenti» commentano i due coach.

U15 ECCELLENZA

VADO LIGURE - GGS BASKETBALL PROJECT 50-77

Parziali: 11-20, 20-43, 43-58

GGS Basketball Project: Picollo, Inaudi, Di Meo 15, Ficetti 9, Massa 2, Bertaina 9, Vergnaghi 28, Mattio 4, Barra 6, Condur, Giordano 2, Bernardi 2. All.: Nicola - Di Meo.