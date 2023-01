Serie D: BEA cede in trasferta a Savigliano

Sconfitta esterna per il CheTariffa.it Leopardi Future Lab, che cede all’Amatori Basket Savigliano, tra le squadre di alta classifica. Partenza tutta in salita per gli ospiti, che non riescono a contenere gli attacchi dei Saviglianesi: 24 punti subiti e soltanto 3 segnati. Nella seconda decina la sinfonia non cambia, con i padroni di casa in controllo della gara che aumentano il proprio distacco. Al rientro dagli spogliatoi si vede una reazione dei Leopardi, che riescono a vincere il periodo riportandosi sotto le 30 lunghezze di svantaggio. Nell’ultimo periodo Savigliano torna all’arrembaggio inanellando un altro break che chiude la partita.

«Complimenti a Savigliano che ci ha fatto vedere chiaramente cosa serve per essere una squadra di alta classifica – commenta coach Marco Dabbene – Noi dobbiamo continuare a lavorare per limare i nostri difetti, la prossima settimana ci aspetta una partita importante con Franzin Val Noce».

AMATORI BASKET SAVIGLIANO – BEA CHIERI SSDRL 86-39

Parziali (24-3, 42-10, 56-31)

SAVIGLIANO: Masento 15, Giordano 13, Eula 12, Miretti 10, Icardi 10, Origlia 8, Marchetti 5, D’Amelio 5, Maero 3, Giraudo 3, Giannotto 2

CHIERI: Barbero 7, Ferrone 6, De Mita 6, Quagliotto 5, Ratto 4, Tagliano 4, Borgiattino 3, Bianco 2, Bergese 2, Bertoglio, Virde, Campagnoli. All. Dabbene, Ass. Pirocca