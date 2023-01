Derthona: a Torino insieme ai Leoni per il quarto di finale della Frecciarossa Final Eight 2023

Si avvicina a grandi passi la Frecciarossa Final Eight 2023, in programma al PalaAlpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio. La Bertram Derthona sarà di scena giovedì 16 febbraio alle ore 20.45 contro la Dolomiti Energia Trentino nel proprio quarto di finale.

Come accaduto in tutta la stagione, anche per la Coppa Italia viene organizzato un servizio di trasporto andata-ritorno in giornata al costo di 20 euro per raggiungere il palazzetto di Torino. La partenza è fissata dal piazzale antistante il PalaCamagna alle ore 18.00 di giovedì 16 febbraio. Chi aderirà al pullman potrà acquistare, al costo di 10 euro, anche il tagliando per assistere alla partita dei Leoni.

Per riservare il proprio posto è possibile recarsi presso la sede di Via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), contattare il Club telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it

Viviamo insieme l’avventura nella Frecciarossa Final Eight 2023!