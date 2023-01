Il Team Overall pedala con Mania Bike

Massimo Rava, titolare del negozio specializzato Mania Bike in Alessandria e rivenditore Wilier, e' ancora al fianco di Overall Tre Colli con le specialissime del marchio veneto. Una preziosa collaborazione che si protrae dal 2010.

Oggi, proprio presso il punto vendita di C.so Lamarmora la consegna delle nuove biciclette Wilier110 sl con montaggio disc e cambio elettronico Shimano.

La professionalita' di Massimo Rava e' riconosciuta in tutto il panorama ciclistico essendo anche Team Leader del Gruppo Shimano Italia Servizi neutri in gara e referente Wilier in ambito del Team World Tour Astana.