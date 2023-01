Derthona Basket lancia il miniabbonamento 'Let Der Be Love'

‘Let Der Be Love’: il miniabbonamento per le gare con Varese e Trieste

Il doppio impegno casalingo, contro Openjobmetis Varese e Allianz Trieste, vedrà protagonista la Bertram Derthona, attualmente al terzo posto in classifica in Serie A. Due sfide in cui, come sottolineato da coach Ramondino al termine della partita con la Givova Scafati, la passione e il calore dei tifosi saranno importanti per sostenere la squadra.

Per queste due partite, in programma al PalaEnergica Paolo Ferraris domenica 5 febbraio alle ore 16.00 (contro Varese) e domenica 12 febbraio alle ore 17.00 (contro Trieste) la Società propone ai propri tifosi il minipack ‘Let Der Be Love’. Il miniabbonamento prevede lo sconto del 50% sul tagliando per la gara contro l’Allianz Trieste, esclusivamente se acquistato insieme alla partita contro Varese.