Giaguari alla Final Four con l’Under12

Per il quinto anno consecutivo i Giaguari si presentano alle fasi finali dei tornei giovanili con almeno una squadra in finale o final four, con la possibilità di aggiudicarsi il titolo nazionale di una categoria Junior. Quest’anno tocca alla Under 12 guidata da Francesco Peiroleri ed Enrico Ruffoni , che domenica 29 gennaio alle ore 11 affronterà i Vipers Modena , campioni uscenti di categoria, per conquistare la finale , che si giocherà alle ore 14 della stessa domenica .

I Giaguari hanno avuto un percorso altalenante, come spesso accade in questa categoria, vincendo abbastanza agevolmente il Bowl di Milano per poi incappare in due sconfitte evitabili sia nel Bowl di Legnano che in quello di Torino. Proprio la sconfitta con i “cugini” dei Blitz Balangero nell’ultimo bowl in programma, arrivata a tempo scaduto dopo essere stati in vantaggio di 20 punti, è costato ai Giaguari il primo posto del girone, obbligandoli ad affrontare in semifinale la squadra più quotata sulla carta, i Vipers Modena.

Nell’altra semifinale, i Blitz Balangero affronteranno la Legio XIII Roma, un’altra squadra abbonata alle fasi finali a livello giovanile. L’augurio è, ovviamente, di poter assistere ad una finale tutta piemontese e, perchè no, prendersi la rivincita per la sconfitta patita a Torino lo scorso dicembre.

Le partite verranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube di FIDAF TV