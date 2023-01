La Novipiù va in trasferta a Rieti

Nel diciannovesimo turno di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde la Novipiù Monferrato Basket andrà in scena al PalaSojourner di Rieti domenica 29 gennaio alle ore 18 per affrontare i padroni di casa della Kienergia.

GLI AVVERSARI

Kienergia Rieti ha fin ora collezionato tre vittorie in campionato, è una squadra diversa rispetto a quella dell'andata avendo inserito il play/guardia Davide Bonacini e, nelle ultime due partite, il centro Paolo Paci. Nel quintetto base la regia sarà affidata a Ruben Zugno, assente per infortunio nella gara di andata, lo slot di guardia è occupato dall'americano Jordan Gesit, miglior realizzatore di squadra con 16.8 di media stagionale. Il pacchetto esterni è completato dall'ala piccola Marco Timperi. Sotto le plance l'americano Darryl Tucker e Paolo Paci. Coach Gabriele Ceccarelli può attingere dalla panchina con gli esperti Bonacini e Del Testa, il centro Rotondo e i giovani Maglietti, Nonkovic e Marchiaro. La gara di andata terminò con il risultato di 83-68 in favore dei monferrini.

Sarà la prima partita da Capo Allenatore per Stefano Comazzi che ha lavorato in settimana e chiamato a cambiare rotta. Dopo la brutta prestazione di sette giorni fa la squadra ha avuto modo di metabolizzare la sconfitta e capire come ripartire per invertire la tendenza. Dovrebbe essere pienamente recuperato e disponibile per la partita Gianmarco Leggio che era out nelle ultime due uscite.

Stefano Comazzi - Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Abbiamo la volontà di dare un segnale, di voler tornare al più presto alla vittoria. Rieti è un campo difficile e come noi è una squadra assetata di punti, che come noi metterà in campo tutto quello che ha. Dobbiamo metterci nell’ottica che sarà una battaglia dal primo al quarantesimo minuto e nessuno potrà fare un passo indietro per poter raggiungere il risultato. Questa deve essere una caratteristica di tutte le squadre che lottano per la salvezza, quella di avere un atteggiamento sfrontato, duro e mai impaurito. Rieti sarà una squadra diversa dalla gara di andata dove si erano presentati senza gli infortunati Geist e Zugno, l’innesto di Paci al posto di Tortù gli ha permesso di cambiare assetto e di giocare con due lunghi. Dovremo stare attenti alle iniziative di Geist, ma non solo, perché in questi momenti i giocatori di personalità sanno tirare fuori il meglio di sé, quindi sarà importante capire subito da che parte viene il pericolo e farci fronte».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.