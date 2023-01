La Reale Mutua di scena a Cremona

Dopo la vittoria di domenica scorsa contro Treviglio, la Reale Mutua Basket Torino è attesa dal secondo big match consecutivo: domenica, con palla a due alle ore 18.00, sarà di scena sul parquet del PalaRadi, dove affronterà la Vanoli Cremona, partita valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A2.

GLI AVVERSARI

La squadra allenata da coach Demis Cavina occupa il secondo posto in classifica del Girone Verde con un record di 13 vinte e 4 perse. Nel girone di andata fu vittoria per i gialloblù che inflisse alla Vanoli la prima sconfitta in campionato con il punteggio di 86-82.

Miglior realizzatore dei cremonesi è Davide Denegri, che viaggia a 13.6 punti di media con il 43% da tre punti.

Il roster completo

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «Questa è la tipologia di partita che ha poco bisogno di essere introdotta e presentata. Noi e Cremona siamo due squadre che hanno lo stesso numero di vittorie e sconfitte. È quindi evidente che parliamo di una partita di alto livello sotto il profilo della difficoltà, di quella che sarà l’intensità da mettere in campo e della qualità di gioco che dovrà essere espressa per riuscire ad ottenere un risultato positivo. È una partita che rappresenta un test di grande consistenza in virtù di quello che sarà poi la seconda fase ed anche in funzione di quella che potrà essere la seconda fase».

Federico Poser (Centro Basket Torino): «Domenica ci aspetta un'altra partita molto difficile, ma noi siamo pronti e carichi per provare ad allungare la nostra striscia di vittorie».

INFO UTILI

Si gioca domenica 29 gennaio, con palla a due alle ore 18.00, agli ordini dei signori Roberto Radaelli, Valerio Salustri e Lorenzo Lupelli.

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.