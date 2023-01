Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Secondo impegno del girone di ritorno della Bertram Derthona, che farà visita alla Nutribullet Treviso nella gara in programma domenica 29 gennaio alle ore 17.30 al PalaVerde. A presentare la gara e le qualità degli avversari è stato, come di consueto, il vice allenatore Massimo Galli:

«Andiamo a Treviso nella prima trasferta del girone di ritorno, per affrontare una squadra con cui abbiamo perso in casa e che gioca in un palazzetto storico della pallacanestro italiana. Dopo la loro vittoria a Brescia della scorsa settimana, ci aspettiamo un ambiente caldo e carico di entusiasmo.

A condurre la squadra come playmaker c’è Iroegbu, che ha fatto benissimo contro di noi e che sta disputando un campionato di qualità elevata mettendo in mostra doti realizzative e leadership. Accanto a lui un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, Adrian Banks, che è in grado di attirare su di sé molte attenzioni difensive e costruirsi un tiro in ogni momento della partita. Come numero ‘3’ nel corso della stagione si sono alternati Sokolowski (ora passato al Besiktas), Jurkatamm, Sarto e Faggian, tre giovani che, con caratteristiche differenti, hanno fornito un importante contributo alla causa trevigiana. Da ‘4’ gioca Jantunen, un altro giovane che sta avendo un buon rendimento, e Sorokas, ex di giornata, che è un grande combattente in possesso di doti fisiche e atletiche che gli permettono di giocare anche come numero ‘5’. In questo ruolo finora è sceso in campo Derek Cooke, che è molto atletico.

In settimana Treviso ha aggiunto al proprio roster Hugo Invernizzi, un grandissimo tiratore da tre punti che conosco bene avendolo affrontato in EuroCup con Venezia qualche anno fa, che può giostrare nei ruoli di ‘3’ e ‘4’. Il nuovo ‘5’, che con ogni probabilità sarà della gara, è Octavius Ellis, un altro giocatore che conosco bene e che ha disputato l’EuroLega con la canotta dell’Olympiacos: si tratta di un atleta, uomo d’area e intimidatore, in possesso di qualità realizzative».