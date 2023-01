Due innesti nel coaching staff per Novipiù Monferrato Basket

Giorgio Lazzarini – Vice Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Ringrazio il Club e Stefano Comazzi per avermi dato la possibilità di arrivare in una piazza importante come quella di Casale Monferrato. Non è la prima volta che mi capita di entrare in uno staff a stagione in corso. Il mio, oltre che tecnico, sarà soprattutto un ruolo di collante fra la squadra e il coach. Ho trovato un ambiente sano e voglioso di rimettersi in carreggiata nonostante il periodo difficile.»