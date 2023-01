Verso Nutribullet Treviso-Bertram Derthona

Vigilia di nuovo impegno per la Bertram Derthona, impegnata al PalaVerde contro la Nutribullet Treviso nell’incontro valido per la 17° giornata del campionato di Serie A 2022/23. La gara è in programma alle ore 17.30 di domani, domenica 29 gennaio.

A presentare le caratteristiche degli avversari è stato, come di consueto, coach Marco Ramondino: «Sicuramente, con l’infortunio e la successiva cessione di Sokolowski, Banks e Iroegbu hanno avuto più minuti e responsabilità, ed è normale che giocatori di questo talento siano cresciuti di rendimento, disputando diverse grandi partite. Dovremo entrare nella gara con massima attenzione e prontezza, perché la nostra incapacità di fare le cose giuste nel modo giusto è stata il fattore della sfida di andata. Sotto canestro Treviso ha aggiunto Ellis, che ha fisicità e atletismo, ha giocato in EuroLega e ha un pedigree importante. Come sappiamo, il mercato spesso stravolge le squadre consentendo l’ingaggio di giocatori che in estate non erano avvicinabili. L’ingaggio di Invernizzi, arrivato nel corso della settimana, aggiunge ulteriore imprevedibilità nella preparazione della gara».

Il capo allenatore bianconero ha poi commentato il grande equilibrio in classifica all’inizio del girone di ritorno: «La grande caratteristica del campionato è l’apertura a qualsiasi risultato su ogni campo e in ogni singola giornata Ciò è peculiare anche per le formazioni migliori, Milano e Bologna, ed è un aspetto presente da tanti anni. Credo che questa sia la maggiore durezza del torneo, perché magari altri campionato hanno più talento e atletismo, un profilo diverso, ma l’equilibrio che c’è in Italia ogni settimana non si ha in tante altre competizioni».

Bertram Derthona comunica che tutti i giocatori sono a disposizione di coach Ramondino per la trasferta di Treviso.