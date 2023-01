Ieri alla Canottieri Cerea l'Open Day "Sport Terapia Integrata"

Sono stati oltre 40 i partecipanti al primo Open Day del progetto “Sport Terapia Integrata”. L’evento che si è svolto il 28 gennaio alla Reale Società Canottieri Cerea, era destinato a medici, persone con pregresse patologie (oncologiche e non solo) per le quali è indicato il movimento armonico del canottaggio, e semplici appassionati, over 65. L’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Canottaggio e da Federsanità Anci ha avuto la sua prima giornata nelle acque del Po all’ombra del Castello del Valentino. Molto entusiasmo tra tutti i presenti, in moltissimi, che salivano in barca per la prima volta. Una giornata che verrà ripetuta oggi 29 gennaio sul lago d’Orta, ospiti della locale società Canottieri.

Sono otto i circoli remieri del Piemonte che hanno aderito al progetto: 6 quelli di Torino (Canottieri Armida, Canottieri Caprera, Canottieri Cerea, Centro Universitario Sportivo CUS, Canottieri Eridano, Canottieri Esperia) e due della Regione (Canottieri Candia e Canottieri Lago d’Orta), mentre Federsanità Anci crea il contatto e diffonde l’iniziativa alle Aziende sanitarie del Piemonte.

A testimoniare l’importanza di questo primo Open Day la presenza della Presidente Nazionale di Federsanità Anci Tiziana Frittelli, l’ideatore del progetto Nicolò Cavalcanti della Canottieri Rai Roma, la Presidente Comitato FIC Piemonte Emilia Lodigiani e il Direttore Federsanità Anci Piemonte Claudio Risso.

Bella iniziativa con la collaborazione di tutti i circoli remieri del Piemonte, Federsanità e Federazione Italiana Canottaggio.