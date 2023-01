Torino Universitaria torna a mani vuote da Savigliano

Il CUS parte forte e alza il numero dei possessi, però non è pratico e subisce: 8-2 al 3’. Conti e Bonadio crescono in mezzo al pitturato e i biancoblu ne beneficano anche da fuori, con Marangon e Galleria Ricci a centrare il bersaglio grosso: 10-10 al 5’. Akoua mette pressione ad Andrea Danna e l’attacca dall’altra parte per il sorpasso: 13-14 al 7’. Le vie di accesso all’area sono chiuse e i locali, costretti al tiro da lontano, non trovano la misura: sul 13-16 dell’8’ però il CUS spreca diverse occasioni per allungare.

Nonostante la verticalità del presente Tatsoptsa, gli universitari non sistemano la mira e il Savigliano riparte secco, con tre di Rosso e una smitragliata di Gioda, autore di 6 punti in una manciata di minuti: 29-19. Conti dà la scossa ai suoi segnando in avvicinamento, Maccario però è implacabile e, con 4 liberi, una rubata e contropiede e una bomba, rende la strada biancoblu una ripida salita: 42-27.

A cavallo del riposo Galleria Ricci allevia un po’ il carico con un paio di triple, ma l’inerzia è sempre tutta dalla parte dei biancorossi cuneesi: Maccario e Andrea Danna, ancora da oltre l’arco, li portano fino al +16 al 23’. Sembra finita e i padroni di casa abbassano la guardia. Torino Universitaria ci crede e si rifà sotto con tre di Conti e un rimbalzo offensivo di Akoua: 51-45 al 27’. Altri tre, stavolta di Celada valgono il -5, Pietro Danna fissa il 58-51 del 30’.

L’onda è favorevole e i torinesi la cavalcano con Pietra, Celada e Conti: 60-58 al 31’. Ancora una volta il Savigliano è sul pezzo: Gioda e Pietro Danna fanno da respingenti, il CUS accusa il colpo ed è rimesso a -15 da Maccario e Pietro Danna: 75-60. L’orgoglio non difetta ai cussini, che negli ultimi 5 minuti coprono gran parte del buco con Akoua, Matteo Porcella (tripla), Conti e un 3 su 4 dalla linea di Celada: 80-75 a -24 secondi. Un po’ con il fiatone, il Savigliano controlla fino alla sirena.

AMATORI BASKET SAVIGLIANO - TORINO UNIVERSITARIA 83-77

Parziali: 13-16, 42-30, 58-51

SAVIGLIANO: Maccario 22, Danna P. 16, Danna A. 12, Baruzzo 12, Gioda 11, Rosso 8, Raviola 2, Grezda, Agbogan M., Giorsino n.e., Carena n.e. All. Arioli.

CUS TORINO: Conti 21, Akoua 12, Galliera Ricci 11, Bonadio 9, Celada 8, Pietra 6, Porcella M. 5, Marangon 3, Tatsoptsa 2, Porcella An., Loro, Alessi n.e. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.