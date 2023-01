Eurogymnica riporta la Final Six a Torino

La grande ritmica torna a Torino e lo fa anche questa volta grazie ad Eurogymnica. La società del presidente Luca Nurchi ha infatti ricevuto dalla FGI, l'incarico di organizzare per la terza volta la Final Six, ovvero la finalissima del campionato italiano di Serie A1 di ginnastica ritmica.

Le edizioni del 2020, quella di esordio, e del 2021 erano state un grande successo organizzativo, nonostante si fossero disputate in piena pandemia e senza l'opportunità di accogliere il pubblico. Edizioni a porte chiuse dunque ma che grazie alle dirette televisive su La Nove avevano permesso a tutti gli appassionati in Italia e all'estero di seguire l'evento clou del calendario Nazionale.

Disputata lo scorso anno a Folgaria, in Trentino Alto Adige, la Final Six torna dunque là dove è nata e questa volta i cancelli del pala Gianni Asti saranno spalancati, il 29 e 30 di aprile. Ad accogliere la comunità dei piccoli attrezzi ci sarà l'Onda Blu dei volontari di Eurogymnica che fin dal lontano 2005 rappresenta una macchina rodata e precisa nell'organizzazione di eventi su cui la Federazione Ginnastica fa pieno affidamento. Arriveranno a Torino i sei club di serie A1 che durante la regular season saranno riusciti ad accaparrarsi uno dei sei posti disponibili.

Tra le loro fila, non potrà mancare la campionessa del mondo Sofia Raffaeli, atleta che veste la divisa delle Fiamme Oro e scende in pedana con i colori della Ginnastica Fabriano e l'aviere dell'Aeronautica militare, anche lei tesserata per Fabriano, l'olimpionica Milena Baldassarri. Con le altre compagne di squadra saranno nel capoluogo piemontese per difendere lo scudetto conquistato nel 2022 ma saranno tante le atlete da tenere sott'occhio, italiane e straniere.

A partire probabilmente dalle portacolori della Raffaello Motto di Viareggio, da quelle di ASU Udine e dalle altre quattro possibili finaliste.

Ed Eurogymnica? Difficile fare una previsione. Le campionesse italiane di Serie A2 saranno sicuramente tra le più giovani del circuito, un po' per scelta e un po' per l'obbligo dettato dall'assenza dell'azzurra Virginia Cuttini, attualmente capitana della Nazionale Italiana di squadra Junior, in preparazione per gli europei di Baku e per i mondiali in Romania. La Cuttini non sarà a disposizione di Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro fino ad agosto e dunque potrà riprendere la preparazione da individualista solamente la prossima stagione sportiva.

Questo handicap ha dunque spinto le due allenatrici a scegliere la linea verde, scommettendo sul futuro seppur passando per un presente un po' meno certo. Alle più esperte Laura Golfarelli e al capitano Aurora Bertoni, si aggiungeranno due esordienti, Sara Parente e Chiara Cortese ed altre due navigate atlete, come Stefania Straniero e Carlotta Lo Muscio. Anche per quanto riguarda la scelta della straniera, la direzione del club subalpino ha preferito un virgulto classe 2009, la rumena Amalia Lica, campionessa d'Europa Junior alle clavette.

Tornando alla Final Six, la battaglia tra le migliori sei d'Italia si terrà sabato 29 e molto probabilmente saranno parte della festa anche le Farfalle di Emanuela Maccarani, in qualità di ospiti d'onore. Sempre il 29 si potrà assistere ai play-off di serie A2, con tre squadre a contendersi l'ultimo posto disponibile per la promozione in A1. Domenica 30 invece andranno in pedana le squadre di Serie B e di Serie C impegnate nei drammatici play off e play out di serie B. Il campionato di serie A1, che vede Eurogymnica unica società piemontese in gara, prenderà il via a Cuneo il 18 di febbraio.