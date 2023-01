Akronos Moncalieri cade al PalaEinaudi contro Sassari

Bella partita al PalaEinaudi tra l’Akronos e la Dinamo Sassari. Le ragazze di coach Spanu partono forte, ma a cavallo tra 1° e 2° quarto le ospiti cambiano ritmo e conquistano il vantaggio che alla fine risulterà decisivo. Moncalieri torna più volte in cifra singola di scarto grazie a una super Westbeld da 26 punti con 6 triple a segno su 13 tentativi. Dall’altra parte Gustavsson, Carangelo e Holmes trascinano però Sassari alla vittoria. Prossimo impegno dell’Akronos sabato prossimo alle 20:30 a Bologna contro la Virtus.

Mani fredde da entrambe le parti nel primo minuto di gioco. Poi cambia la musica: Mitchell ne mette 4 senza errori al tiro e Westbeld punisce la difesa sarda dalla lunga distanza. Dopo 3’ il tabellone dice 7-2 per le Lunette. Dalla panchina entra Sklepowicz che prima subisce sfondamento e poi fornisce al bacio l’assist per la tripla di Arianna Landi che dà il +7 all’Akronos. Sassari risponde con Carangelo, Gustavsson e Thomas che con un gioco da 3 punti riporta in scia le ospiti alla boa del quarto. Un’ispiratissima Gustavsson prende poi per mano la partita segnando 7 punti in fila, mentre le gialloblù si affidano ripetutamente alla solita Mitchell (per lei 20 punti, 9 rimbalzi e 2 assist a fine partita). Il primo periodo si chiude sul 20-16 per Sassari.

Nel secondo quarto le ospiti ripartono con lo stesso spirito e allungano fino al 29-18 firmato in appoggio destro dalla ex di turno Sara Toffolo. Si stringono poi le maglie in difesa da entrambe le parti e per oltre 3’ il pallone non vuole saperne di entrare. Sassari ne mette però 5 in fila e prende il largo a 2’ dall’intervallo. Una bomba per parte firmate Holmes e Westbeld mandano le squadre negli spogliatoi sul 41-27.