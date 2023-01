Il Derthona Basket passa a Treviso con autorità

Primo successo contro Treviso in Serie A nella storia della Bertram Derthona, che al PalaVerde comanda la sfida nel punteggio per larghi tratti, resiste a tutti i tentativi di rimonta degli avversari e ottiene due punti importanti per proseguire la marcia nelle zone alte della classifica. Nell’ultimo quarto, a decidere definitivamente la sfida in favore della squadra allenata da Marco Ramondino – che stasera centra il prestigioso traguardo delle 100 vittorie alla guida del Club – sono stati i canestri di Semaj Christon (al suo massimo in carriera in Italia con 25 punti, di cui 12 negli ultimi 10’) e la lucidità nelle battute finali.

Prima frazione ad alto punteggio e ritmo elevato al PalaVerde: dopo i minuti iniziali particolarmente equilibrati, la Bertram (che manda già a referto 10 giocatori) prova a prendere l’inerzia di questa fase iniziale della gara con un break di 0-7, anche se Treviso si mantiene a contatto. Il canestro in penetrazione di Filloy fissa sul 22-25 il parziale al 10’. Nel secondo quarto calano le percentuali al tiro di entrambe le squadre e cresce ulteriormente la fisicità della sfida: grazie alla crescita difensiva, agli extra possessi e alla lucidità nelle scelte, la squadra allenata da coach Ramondino aggiorna il proprio massimo vantaggio sul 27-33 del 15’. Nel finale del primo tempo, la Nutribullet, con le triple di Sorokas e i rimbalzi offensivi si riavvicina: all’intervallo bianconeri avanti 39-43.

Al rientro dagli spogliatoi, con una nuova folata offensiva (0-15) e una grande presenza difensiva che tiene Treviso senza segnare per quasi 5 minuti, la Bertram aggiorna il massimo margine e prova a dare una importante spallata alla gara (43-60 al 26’). Negli istanti conclusivi della frazione, il Derthona respinge ogni tentativo di rientro avversario e, con il canestro di Harper, chiude avanti 56-71 al 30’. Nell’ultimo quarto la Nutribullet mette in campo grande aggressività per accorciare il proprio gap: con un parziale di 12-4 i padroni di casa tornano a -7 (68-75) al 36’, accendendo il pubblico. Uno 0-4 firmato Christon-Daum ristabilisce la doppia cifra di vantaggio per i bianconeri, che controllano il finale e si impongono per 79-87.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Questa è una vittoria molto importante per noi, perché al di là dei fisiologici tempi di adattamento a un tipo di difesa contro i go-to-guy diversa rispetto a quella che facciamo solitamente, è una partita che abbiamo controllato. Abbiamo saputo reagire correttamente agli errori commessi e avuto l’inerzia nelle nostre mani da metà primo quarto in poi: questo è l’aspetto che ci deve rendere maggiormente orgogliosi di questo successo, in quanto sappiamo quanto sia difficile giocare in trasferta sotto pressione».

Nutribullet Treviso - Bertram Derthona 79-87

Parziali (22-25, 39-43, 56-71)

Treviso: Banks 13, Iroegbu 15, Sarto ne, Ellis 10, Zanelli 5, Jurkatamm 3, Vettori ne, Sorokas 23, Faggian 2, Scandiuzzi ne, Invernizzi 2, Jantunen 6. All. Nicola.

Derthona: Christon 25, Mortellaro ne, Candi 2, Tavernelli, Filloy 7, Severini 3, Harper 10, Daum 18, Cain 5, Radoševi? 5, Macura 12, Filoni ne. All. Ramondino.