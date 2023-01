Reale Mutua Torino: settima vittoria consecutiva!!

Settima vittoria consecutiva per la Reale Mutua Basket Torino che esce vincitrice dal big match contro la Vanoli Cremona con il punteggio di 75-71. Quattro uomini in doppia cifra per coach Ciani con Poser e De Vico i migliori realizzatori con 13 punti a testa.

Guariglia apre le marcature della partita con il jumper dalla media (2-0). Si sblocca anche Mayfield che trova la tripla del 5-0 dopo 2’30” di gioco. Segna anche Vencato e la Reale Mutua scappa sul 9-0 dopo 4’ di primo periodo. Si iscrive a referto anche la Vanoli Cremona, che grazie a Lacey trova il suo primo canestro dal campo dopo quasi 5’ di gioco (9-2). Mobio trova la tripla e Cremona si riavvicina sul -4 (11-7). Anche capitan De Vico si iscrive a referto e Torino va nuovamente sul +6 (13-7 a 1’30” dalla prima pausa). Il primo quarto va in archivio con la Reale Mutua in vantaggio 17-9.

Il secondo quarto viene inaugurato da Pecchia che trova il canestro del -6 cremonese (17-11). Poser schiaccia i punti tre e quattro della sua serata consentendo a Torino di restare a due possessi di vantaggio (19-13). Si iscrive a referto anche Schina ed i gialloblù va sul +8 (24-16). Lacey e Poser segnano entrambi da dentro l’area e la Reale Mutua resta sul +6 (28-22 a 4’30” dall’intervallo lungo). Taflaj trova il gioco da tre punti che riporta Torino sul +8 (31-23). I ragazzi di coach Ciani toccano la doppia cifra di vantaggio grazie a Poser (33-23 a 2’30” dalla fine del secondo periodo). La Vanoli si riavvicina nel finale di quarto arrivando anche al -4 (33-29). I liberi di Mayfield da una parte e di Lacey dall’altra chiudono il periodo, con le due squadre che vanno negli spogliatoi sul 35-30 in favore dei gialloblù.

Al rientro dagli spogliatoi la partita riprende con il canestro di Guariglia che riporta Torino sul +7 (37-30). Dopo 3’ si sblocca anche la Vanoli grazie a Lacey che riporta i suoi sul -7 (39-32). Denegri e Mayfield segnano da tre punti ed il gap resta invariato (42-35 a metà quarto). Va a segno ancora Lacey e Cremona torna ad un solo possesso di distanza ed un’azione dopo trova il pareggio grazie a Caroti (42-42) costringendo coach Ciani a fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione la Vanoli trova il primo vantaggio di serata sempre grazie a Caroti (44-42), ma Schina trova il jumper della nuova parità a 1’ dall’ultima pausa. La tripla di Piccoli chiude il terzo quarto sul punteggio di 47-44 in favore di Cremona.

L’ultimo quarto si apre con due triple, una di Piccoli e una di Taflaj, con la Vanoli che resta a +3 (50-47). Pepe trova i suoi primi punti della partita e Torino ritrova la parità a quota 50. Viene fischiato un tecnico a Caroti che la Reale Mutua capitalizza portandosi ad un solo punto di distacco (52-51). Torino torna in vantaggio grazie al 2/3 ai liberi di capitan De Vico (53-52 a 6’30” dalla fine). Schina segna da tre punti, subito imitato da Pecchia ed i gialloblù restano sul +1 (56-55). Capitan De Vico fa 2/2 dalla lunetta e la Reale Mutua va sul +4 (59-55) a 3’45” dall’ultima sirena. Poser segna su assist di Mayfield ed i ragazzi di coach Ciani toccano il +5 (64-59). Gli ultimi 2’ di partita partono con Torino in vantaggio 66-62. Pepe segna da tre allo scadere dei 24”, imitato da Denegri e Torino resta ad un possesso pieno di vantaggio (69-66). Si entra negli ultimi 30” di partita con la Reale Mutua sul +5 (71-66). Mobio appoggia il -3 Vanoli (71-68) e coach Ciani decide di fermare la partita con il time-out. Pepe fa 2/2 dalla lunetta, ma Caroti trova la tripla del -2 (73-71 a 15” dal termine). Torino trova la settima vittoria consecutiva: al PalaRadi finisce 75-71.

Il commento di coach Franco Ciani: «È facile riassumere questa partita con un apprezzamento per il lavoro della mia squadra. Abbiamo giocato una partita tostissima contro una delle prime forze del campionato. Si è vista la maturità che abbiamo acquisito, così come la solidità, l’intensità difensiva negli ultimi minuti e la continuità di rendimento che abbiamo mostrato anche con assetti tattici atipici come l’ultimo che ha chiuso la gara».

Vanoli Basket Cremona - Reale Mutua Torino 71-75

Parziali (9-17, 30-35, 47-44)

Vanoli Cremona: Eboua 1, Zanetti NE, Alibegovic, Pecchia 10, Caroti 20, Vecchiola NE, Denegri 10, Galli NE, Lacey 15, Piccoli 6, Mobio 9, Ndzie. All.: Demis Cavina.

Reale Mutua Torino: Mayfield 10, Vencato 2, Taflaj 9, Beltramino NE, Schina 11, Jackson JR. 2, Poser 13, Guariglia 6 , De Vico 13, Pepe 9. All.: Franco Ciani.