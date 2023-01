Cuneo Volley porta a casa il bottino pieno da Ravenna

Sfatata la vittoria in trasferta lo scorso weekend, capitan Botto e compagni in fiducia arraffano 3 punti importanti dal campo di Ravenna. Un’ottima prestazione corale della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo che fa il suo gioco e non lascia mai prender troppo piede all’avversario. Secondo trionfo esterno, ora un weekend di riposo e poi si tornerà a giocare sul campo di Cuneo domenica 12 febbraio alle ore 18 contro Porto Viro di coach Battocchio.

Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Santangelo opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Parodi schiacciatori; Bisotto (L). Coach Bonitta schiera: Mancini palleggio, Bovolenta opposto, Ceban e Arasomwan centro, N’gapeth e Orioli schiacciatori; Goi (L).

Parte forte Cuneo, ottimo il turno al servizio di Pedron che permette ai biancoblù di mettere in cassaforte un buon gap. Sopra le righe la prestazione dell’opposto cuneese, Andrea Santangelo. Cuneo nonostante un recupero da parte dei padroni di casa, chiude il set sul 20-25.

Set equilibrato, che vede l’ingresso in campo di Chiapello per Parodi a causa di un fastidio riscontrato durante un’azione a muro. Ravenna prende il largo portando il parziale 19-22. Coach Giaccardi rimette in campo Parodi per Chiapello, che da lì a poco va al servizio e con un turno di 6 battute gira l’andamento del set e lo chiude sul 22-25.

Altro set combattuto, finché Cuneo si porta avanti 17-22 grazie a errori diretti di Ravenna e un buon gioco in attacco dei biancoblù. Sul finale qualche errore di troppo e Ravenna che si rifà sotto, vedono coach Giaccardi chiamare il time out sul 23-24. Si rientra in campo e dopo l’attacco di Parodi difeso, la palla torna nel campo di Cuneo, dove Codarin si fa trovare pronto e la chiude 23-25.

Al termine della partita Coach Giaccardi: «I ragazzi attendevano questa vittoria. Oggi sono contento perché è stato proprio il voler dimostrare che non basta veder arrivare Cuneo sul proprio campo per sapere di avere punti regalati, ma bisogna sudarseli. Abbiamo elevato maggiormente il livello della battuta e anche nella fase muro/difesa abbiamo fatto un passo avanti nel credere nel sistema su cui stiamo lavorando da un po’».



5^ Ritorno (29/01/2023) – Regular Season Serie A2 Credem Banca

Consar RCM Ravenna - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 0-3

Parziali (20-25/22-25/23-25)



Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron 4, Santangelo 19, Sighinolfi 5, Codarin 7, Botto (K) 15, Parodi 8; Bisotto (L1); Chiapello 1, Lanciani. N.e. Cardona , Kopfli, Esposito, Lilli (L2).

All.: Max Giaccardi

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 63%; Attacco:65 %; Muri 5; Ace 6.



Consar RCM Ravenna: Mancini 4, Bovolenta 13, Ceban 5, Arasomwan 4, N’gapeth 7, Orioli 6, Goi (K) (L1); Pinali 5, Monopoli, Orto. N.e. Tommasini, Truocchio, Chiella (L2).

All.: Maro Bonitta.

II All.: Francesco Guarnieri.

Ricezione positiva: 47%; Attacco: 44%; Muri 7; Ace 5.



Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Serafin Denis.

Durata set: 26’, 30’, 31’.

Durata totale: 87’.